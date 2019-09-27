Коли українцям платитимуть по дві пенсії: в Кабміні зробили важливу заяву

Україна все ще не готова для запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Вона передбачає щомісячний додатковий внесок на власний рахунок. А досягнувши певного віку, це дозволить отримувати відразу дві пенсії.

Як заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" міністерка соціальної політики Юлія Соколевська, найближчим часом про таку реформу говорити не доводиться. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження щодо накопичувальної системи показують, що очікування людей занадто великі, вони не до кінця розуміють, скільки це буде коштів", – повідомила вона.

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За словами міністерки, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто платитиме внески, скільки це буде відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.

"Плюс накопичення – це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, повинен бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що був ухвалений законопроєкт про "спліт" – у ньому також є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо будемо рухатися в цьому напрямку ефективно, то за якийсь період часу зможемо ввести й накопичувальну систему", – додала Соколевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать десь на 25% від отриманої надбавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.

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