На 100 тисяч менше, ніж у Князєва: названа зарплата нового глави Нацполіціі

Глава Національної поліції, генерал поліції 3-го рангу Ігор Клименко за січень отримав 79,6 тисячі гривень зарплати.

Про це йдеться у відповіді правоохоронного органу на запит 112.ua, опублікованій у п'ятницю, 21 лютого (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Уточнюється, що посадовий оклад Клименко склав 40 000 гривень, все інше – надбавки. Так, оклад за спеціальне звання склав 2 600 гривень, надбавка за стаж служби – 21 300 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 8 000 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць – 8 000 гривень, індексація – 929,08 гривні.

Названа зарплата Ігоря Клименка Пресслужба Нацполіціі

Стало відомо також про доходи заступників глави Нацполіціі. Перший заступник голови Е. Коваль, генерал поліції 3-го рангу – 41 074 гривні, заступник голови О. Козловський, рядовий поліції, – 56 134, полковник В. Тетеря – 35 134, заступник голови і генерал поліції 3-го рангу А. Крищенко – 65 334, В. Троян – 28 692, М. Цуцкірідзе – 34 868, О. Руденко – 65 334, О. Фацевіч – 55 819.

112.ua

Відзначається, що середня зарплата поліцейського при цьому – 12,5 тисячі гривень.

Також порівняли зарплату Клименка і Князева – останній у січні 2019 року одержав 185 тисяч гривень.

За грудень 2019 року Клименко отримав у два рази більше, ніж за січень – 164 тисячі 384 гривні, включаючи премії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися дані щодо зарплат всіх міністрів в Україні.

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