Кабмін зірвав підвищення пенсій? У ПФУ чекають на важливе рішення

В Україні планове осучаснення пенсій в березні 2020-го опинилось під загрозою. Кабмін досі не направили до Пенсійного фонду необхідні розрахунки і не затвердив рішення, хоча закон зобов'язує це зробити.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Справа в тому, що закон "Слуги народу" не переписали, тобто вони зобов'язані провести додаткове підвищення. Але ось чітких термінів в документі не вказали. У 2019-му перерахунок зробили в березні. Це пояснили тим, що тільки в цей час з'являються дані статистики, на основі яких і проводять перерахунок.

Осучаснення "пенсій для всіх буде різним. Чим більше заробляли і довше працювали, тим вище буде осучаснення. Ідея полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій.

Отже, пенсії в Україні вважаються за такою формулою:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж в роках * 1%:

Справа в тому, що перший показник щорічно старіє. Зарплати зростають швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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