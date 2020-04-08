Кабмін ввів нові правила призначення виплат пенсіонерам і одержувачам соцдопомоги

Кабінет міністрів ухвалив рішення автоматично продовжити соціальні виплати, які були призначені до початку карантину. Крім того, продовжили і терміни для тих, хто лише збирається звернутися по допомогу – терміни продовжили на час карантину плюс один місяць.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну 8 квітня. Головні нововведення:

виплати соціальної допомоги, призначені раніше, будуть продовжені на період карантину та 30 днів після цього автоматично;

у тих, хто отримував допомогу і пропустив перевірку, виплати під час карантину не забиратимуть;

з 10 квітня цього року вводиться інформаційна платформа "Допомога поруч" для надання підтримки та соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим незахищеним категоріям громадян.

Марина Лазебна

"Що ми пропонуємо? Ми продовжимо виплати, які були призначені раніше, продовжимо без додаткового звернення. Продовжимо виплати людям з інвалідністю, продовжимо термін обігу на карантин плюс один місяць", – пояснила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на березень і квітень звільнила від сплати ЄСВ (надходить до Пенсійного фонду) всіх фізосіб-підприємців. При цьому грошей на обіцяне підвищення пенсій до бюджету не заклали.

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