Кабмін витратив пів мільйона на подарункові годинники "від прем'єр-міністра"

Кабінет міністрів закупив 320 наручних годинників з гравіюванням "від прем'єр-міністра України". Спочатку уряд планував витратити на хронометри 495 тис. грн, однак "Київський годинниковий завод" запропонував виконати замовлення за 482,4 тис. грн.

Так, за кожен годинник із бюджету віддали в середньому 1,5 тис. грн. Про це йдеться на порталі держзакупівель Рrozorro. Весь товар в уряд повинні доставити не пізніше 23 грудня. Ймовірно, їх використають як подарунки від глави уряду на Новий рік.

Ремінець повинен бути з натуральної шкіри, циферблат сріблястого кольору з металевими значками золотого кольору, стрілки золотого кольору. На годинник повинні нанести логотип (Державний Герб) і напис "Від прем'єр-міністра України".

"Подарунковий футляр темно-червоного кольору. Розмір і матеріал футляра не визначається. Футляр повинен мати вигляд подарункового і відповідати розміру годинника. Нанесення логотипів/написів на футляр не передбачено", – йдеться в документації.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, які газети і журнали купують в офіс президента Володимира Зеленського і скільки на це витрачають з бюджету. Так, на Банкову закуповують, зокрема, газету "Вєсти" і "Комсомольську правду".