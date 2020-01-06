Кабмін розробив "єдиний податок" для IT: платити будуть по-новому

Мінцифра разом з парламентським комітетом з цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній. Фактично для них хочуть ввести п'яту групу єдиного податку.

Як говориться в презентації міністерства, яку опублікували на офіційному сайті відомства, для окремих компаній скасують всі податки, крім "єдиного" податку з обороту, військового збору та ЄСВ. Останній буде сплачується в розмірі 22% від двох мінімальних зарплат.

Хто зможе користуватися новим податком?

компанія з кількістю співробітників понад 10;

частка експорту в прибутку – більше 75%

частка зарплатного фонду в собівартості – більше 75%,

середня зарплата – не менше 5 мінімальних.

Скільки доведеться платити?

єдиний податок (стартова ставка 4%, до 2024-го щороку зростатиме на 1 п.п., поки не досягне 7%);

ЄСВ в розмірі 22% від двох мінімалок;

військовий збір в 1,5%.

Яка особливість?

Обмежень по максимальному обороту компаній, як це працює для інших "єдинників", не буде,

скасовується ПДФО;

податки за працівників будуть платити роботодавці: зникає необхідність оформляти IT-спеціалістів у якості ФОПів.

"Ми пропонуємо ввести єдиний податок для юридичних осіб без обмеження обігу. Ми пропонуємо встановити його на рівні 4-7%. І немає, ми не впевнені, що це єдине правильне рішення", – презентував нововведення заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняки.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL писав, що фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо в минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну).

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