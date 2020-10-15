Кабмін пішов проти "Слуг народу" і проігнорував обіцянку Зеленського: що буде з прожитковим мінімумом

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, яким керують "слуги народу", визнав роботу Кабміну Дениса Шмигаля незадовільною: уряд проігнорував їхні рекомендації щодо реформи прожиткового мінімуму.

Про те, що придумали "слуги" і як на це відповіли в Кабміні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Рада проти Кабміну

Фракція "Слуги народу" одноосібно сформувала Кабінет міністрів. Маючи у своїх руках і виконавчу, і законодавчу владу, домовитися і діяти спільно у "слуг" не виходить.

Комітет з питань медичної соцполітики дав рекомендації уряду щодо прожиткового мінімуму: у них конкретні рекомендації, що і як потрібно зробити. Все це назвали "реформою", гучно оголосили про нововведення, а після цього забули про нього.

Кабмін презентував проєкт бюджету, де знову заклали мізерний прожитковий. "Уряд змінювався або з інших причин, але всі рекомендації не виконані", – констатувала глава профільного комітету Галина Третьякова.

Комітет ухвалив рішення викликати прем'єра "на килим" у п'ятницю і визнати роботу уряду незадовільною. До речі, про підвищення ПМ говорив і президент Володимир Зеленський. Ще під час свого пресмарафону він обіцяв, що прожитковий мінімум різко підвищать у 2020-му. Однак це не відбулося цьогоріч, не відбудеться і наступного.

"Він повинен стати реальним. Не пам'ятаю, на яку кінцеву цифру вийде уряд, але реальний прожитковий мінімум приблизно 4200-4300 гривень ($173,3) за сьогоднішнім курсом", – зазначив Зеленський.

Що саме відмовився робити Кабмін:

розробити пропозиції щодо підвищення неоподатковуваного мінімуму до рівня ПМ;

створити міжвідомчу групу, яка займатиметься розробкою пропозицій;

запропонувати нову методику розрахунку розміру ПМ;

розробити конкретні кроки, як підвищити ПМ до реального розміру.

Замість цього Кабінет міністрів розробив проєкт бюджету на 2021 рік, у якому розмір прожиткового підвищено всього на кілька відсотків.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:

для дітей до 6 років – 1921 грн;

для дітей 6-18 років – 2395 грн;

для працездатних осіб – 2270 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн;

загалом – 2189 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із липня 2021-го:

для дітей до 6 років – 2013 грн;

для дітей 6-18 років – 2510 грн;

для працездатних осіб – 2379 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;

загалом – 2294 грн.

Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2021-го:

для дітей до 6 років – 2100 грн;

для дітей 6-18 років – 2618 грн;

для працездатних осіб – 2481 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн;

загалом – 2393 грн.

Що пропонують у Верховній Раді

У Раді є декілька законопроєктів, які кардинально змінять підходи до прожиткового мінімуму. Наприклад, у документі №3515 (автор Галина Третьякова) пропонують прив'язати прожитковий до середньої зарплати.

Зараз середня зарплата в Україні становить близько 11 тис. грн. Відразу після прийняття документа прожитковий мінімум має бути не менше 40% середньої зарплати, а потім щорічно рости на 1 процентний пункт, поки не досягне 50% зарплати. Тобто вже зараз прожитковий повинен бути близько 4,4 тис. грн.

Підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) до істотного зниження рівня бідності не призведе, впевнена вчена Людмила Черенько. Вона вважає, що такий крок лобіюють, щоб без згоди Мінфіну підвищити мінімальну пенсію (вона прив'язана до рівня ПМ).

А ось дійсно відчутний результат, вважає Черенько, може дати кардинальне підвищення мінімальної зарплати. Це призведе не тільки до зростання зайнятості, а й дозволить вивести частину зарплат з тіні, виростуть надходження до бюджетів різних рівнів.

Кабінет міністрів, усупереч рекомендаціям Ради, не заклав у законопроєкті про бюджет країни значного підвищення прожиткового мінімуму. Ймовірно, рішення "слуг" й обіцянку президента відтермінують ще на один рік. Чи будуть члени комітету з питань соцполітики, а це 9 осіб, голосувати за такий бюджет, покаже час.