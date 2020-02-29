Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн на забезпечення оплати праці шахтарів, яким боргують зарплати.

Гроші повинні перевести вже на наступному тижні – з 2 березня, повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

"У Мінекоенерго питання виплати зарплат шахтарям – номер один на порядку денному і вона повинна бути погашена в найближчі місяці", – сказано в повідомленні.

Міністерство також нагадало, що в 2020 році передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується направити на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі".

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував не платити зарплату членам уряду, якщо найближчим часом держава не виплатить шахтарям борги із зарплати.

На зарплати шахтарям виділили гроші Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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