Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн на забезпечення оплати праці шахтарів, яким боргують зарплати.
Гроші повинні перевести вже на наступному тижні – з 2 березня, повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.
"У Мінекоенерго питання виплати зарплат шахтарям – номер один на порядку денному і вона повинна бути погашена в найближчі місяці", – сказано в повідомленні.
Міністерство також нагадало, що в 2020 році передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується направити на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі".
Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував не платити зарплату членам уряду, якщо найближчим часом держава не виплатить шахтарям борги із зарплати.
На зарплати шахтарям виділили гроші
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 грудня Кабмін направив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.
21 січня в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест із вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість по зарплаті, яку ті не отримують з листопада 2019 року.
6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями та медиками.
У Міненерго зазначили, що борги із зарплат у шахтарів ростуть, оскільки через теплу зиму на складах не витрачаються запаси вугілля.
Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їх співробітникам доведеться шукати нову роботу, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
На початку лютого українським шахтарям погасили 163 млн гривень заборгованості.
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