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29 лютого • оновлено в 21:03
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Кабмін відреагував на погрози залишитися без зарплат і направив гроші шахтарям

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Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн на забезпечення оплати праці шахтарів, яким боргують зарплати.

Гроші повинні перевести вже на наступному тижні – з 2 березня, повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України.

"У Мінекоенерго питання виплати зарплат шахтарям – номер один на порядку денному і вона повинна бути погашена в найближчі місяці", – сказано в повідомленні.

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Міністерство також нагадало, що в 2020 році передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується направити на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі".

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував не платити зарплату членам уряду, якщо найближчим часом держава не виплатить шахтарям борги із зарплати.

На зарплати шахтарям виділили гроші

На зарплати шахтарям виділили гроші

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Зарплати в Україні долг по зарплате
Місце
Україна
Теги
Держказначейство України зарплата Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України шахтарі
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Увага ! чесслово ! Государство Украина оплачивает долги ООО ! ООООО - за акулу -капиталиста ! Человек труда - прежде всего. Пусть удавится капиталист Ахметов баблом своим грязным ! СУГС
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