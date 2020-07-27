Іпотека в Україні: стало відомо, чому банки не знижують ставку до 10%

Попри зниження облікової ставки до 6% та стабільно невисоку інфляцію українцям не варто розраховувати, що найближчим часом вартість іпотечних кредитів знизиться до 10%.

За прогнозами НБУ, масовий запуск дешевої іпотеки може початись у четвертому кварталі 2020 року. Однак банки не поспішають виконувати завдання, яке перед ними поставила українська влада. Причина у тому, що окрім процентної ставки існують інші перепони, йдеться у публікації на "Ліга. Фінанси".

Ризики, яких бояться банки

Відсутність якісних позичальників. Основна проблема – клієнти не можуть підтвердити реальний дохід, відтак банк не має певності у надійності такого позичальника. Вона посилилась під час коронакризи, коли безробіття зросло, а зарплати зменшились.

Тіньова економіка. Банкіри дуже обережно підходять до перевірки позичальників. Для них дуже важливою стала офіційна зарплата клієнтів. Якщо людина має хорошу зарплату, але частка "білої" – лише мінімалка, отримати іпотеку під низький відсоток їй буде важко.

Захист прав кредиторів. Фактично йдеться про можливість банків управляти кредитним портфелем проблемних клієнтів, що не обслуговують борг. Якщо позичальник не повертає кредит, банк має право відшкодувати збитки за рахунок заставного майна – квартири чи будинку. 16 липня Верховна Рада продовжила дію мораторію на стягнення заборгованості за валютними кредитами до 2022 року. "Якщо мораторій буде продовжено, банки не будуть зацікавлені у видачі нових іпотечних кредитів, а запуск доступної іпотеки для населення під 10% буде неможливим", – заявляли в НБУ до рішення Ради.

Ризики забудовників на кшталт "Укрбуду". Типова ситуація: позичальник взяв іпотечний кредит під купівлю квартири на первинному ринку, але забудовник не здає будинок в строк або взагалі зникає з коштами інвесторів. Як бути з кредитом? Борг треба обслуговувати, але житла немає. Такі ситуації не поодинокі: під час карантину близько 20% об’єктів житлового будівництва було тимчасово заморожено, передусім через недостатній запас ліквідності забудовників, переважно в економсегменті.

Щоб нівелювати ці ризики, банки змушені тримати відсоткові ставки вищими. У публікації йдеться, що банки вже знизили ставку за іпотечними кредитами до 13-14% (плюс комісії, страховки та інші виплати).

"Ще на початку 2020 року ставки за іпотечними кредитами сягали майже 20% річних. Зниження ставок очевидне. Проте банки не певні в збереженні нинішніх економічних умов довше, ніж на рік. Тому й роблять поправку на ризик, прив’язуючи ставку кредиту до вартості залучення ресурсів. В умовах економічної невизначеності складно відважитись на укладання 20-річного кредиту й позичальникам. Адже окрім низької процентної ставки потенційний клієнт повинен мати впевненість в наявності роботи і можливості обслуговувати борг. А такої впевненості українці сьогодні не мають", – підсумувала авторка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метою влади є зниження ставки з іпотеки до 5-7%.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що банки в Україні повинні давати іпотечні кредити максимум під 10% річних. Він пообіцяв "дотиснути" державні та комерційні фінустанови.