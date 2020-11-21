Хто в Україні може заробляти від 25 тисяч навіть в карантин: аналітики назвали спеціальність

В Україні серед найбільш затребуваних спеціальностей опинилися водії. При цьому деякі з них можуть розраховувати на середню зарплату в 25 тисяч гривень.

Про це OBOZREVATEL розповіла керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна. "Середня зарплата для водіїв в Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі майже не відрізняється. Це дуже незвично, бо в Україні дуже часто рівень оплати праці залежить від міста. Але саме цими спеціальностями середній показник майже скрізь однаковий", – розповіла експерт .

Найбільшим попитом серед водіями в Україні зараз є:

Водій таксі – 15 000 грн

Водій-далекобійник – 25 000 грн

Водій навантажувача – 12 000 грн

Водій зерновозу – 22 000 грн

Водій-експедитор – 15 000 грн

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому вона збільшиться на 6%, а у 2023-му – ще на 5,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.