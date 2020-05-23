Гречка, джинси, ковбаса: в мережі згадали 7 речей, які були жорстким дефіцитом у СРСР

Дефіцит в СРСР був проблемою, з якою люди боролися щодня. Вона стосувалася не тільки делікатесів на зразок червоної ікри, а й звичайної гречки, кришок для закатування і туалетного паперу.
Купівля дефіциту тоді була справжнім мистецтвом, яким досконало оволоділи радянські громадяни. Про це йдеться в публікації КП, в якій розповіли про речі, щоб мати які людям доводилося годинами стояти в чергах або їздити в інші регіони.
Дефіцит в СРСР
1. Чорна і червона ікра
У 80-ті роки дефіцитними стали багато продуктів харчування. Але особливо в цей час радянські люди ганялися за чорною і червоною ікрою. По-перше, баночка з ікрою була дуже цінним подарунком при поході в гості, або ж навпаки, бутерброди з таким продуктом ставали хітом власного святкового столу. Але найголовніше – ікру можна було легко продати в закордонній поїздці і повернутися додому з дублянкою або іноземній радіоапаратурою.
Дефіцит в СРСР
2. Гречка
Чому гречка потрапила в дефіцит, невідомо досі. Але за дорогоцінною крупою радянські люди змушені були вистоювати черги, а в руки часто давали тільки по одному кілограму. Єдине місце, де гречка була у вільному продажі, – спеціальні відділи для діабетиків. Однак і там її можна було купити, пред'явивши спеціальну книжку, куди вносилися дані про придбану норму крупи.
Дефіцит в СРСР
3. Індійський чай "зі слоном" і бразильська кава Pele
Ці два популярних товари були справжнім дефіцитом. Найчастіше і чай, і кава з'являлися в якомусь продовольчому наборі. Окремо їх купити було практично неможливо. Індійським чаєм спекулювали, його дарували знайомим, а ще ним розплачувалися за різні дрібні послуги (в Союзі було поширене побутове хабарництво). З кавою у 80-і роки теж було сутужно. Той, хто міг, діставав індійську (її ще називали "пил індійських доріг") або бразильську розчинну каву Pele. В кінці 80-х на прилавках іноді з'являвся кава CACIQUE.
Дефіцит в СРСР
На численних форумах згадують і каву Nescafe, яку можна було знайти, обійшовши кілька магазинів, переважно на околиці. І, швидше за все, справа відбувалася в Москві. А ось жителі провінційних міст, які навідувалися до столиці за поповненням своїх продуктових запасів, згадують, що іноді можна було нарватися на продуктові набори, куди входив і чай, і кава. Що було в навантаження в цьому наборі, дізнатися так і не вдалося.
Дефіцит в СРСР
4. Ковбаса сирокопчена і "Докторська"
У відносно благополучну Москву з сусідніх областей приїжджали справжні "ковбасні" поїзди з провінціалами, які прямували до столиці за "Докторською" по 2 руб. 90 коп. Їздили за ковбасою і в Ленінград.
А ось, наприклад, в білоруському Гродно ковбасні вироби лежали тільки на прилавках магазинів споживчої кооперації. І продавалися набагато дорожче, ніж у державних.
Зовсім іншу картинку являли собою республіки Балтії. В Естонії, наприклад, навіть у звичайному сільському магазині можна було зустріти 4-5 видів вареної ковбаси за держціною.
Дефіцит в СРСР
5. Книги
Хороші книги (детективи і фантастика, дитяча література і зібрання творів класиків, а ще збірки кулінарних рецептів) в СРСР теж були дефіцитом. На чорному ринку вартість якого-небудь популярного видання іноді в десятки разів перевищувала магазинну ціну. Були випадки, коли особливо рідкісні передруковувалися підпільно на розмножувальній техніці в держустановах. Саме так, в основному, в першій половині 80-х поширювався роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".
Час від часу дефіцитні книги можна було купити за такою системою: здаєш 20 кілограмів макулатури і отримуєш талончик, наприклад, на "Трьох мушкетерів" Дюма. В принципі, можна було передплатити зібрання творів улюбленого автора, але для цього треба було зайняти чергу біля книгарні ще з вечора, відстояти ніч і бути серед перших щасливчиків в момент відкриття і початку передплати. На книги, як і на інші види товарів, існував такий вид торгівлі – з навантаженням. Можна було купити твір братів Стругацьких разом з якою-небудь брошурою про розквіт колгоспів. На початку 80-х років у книжкових магазинах почали організовуватися відділи по обміну. Тут книги, залежно від попиту, ділилися на кілька категорій. Шляхом багатоступеневих комбінацій можна було в результаті стати власников бажаної книги.
Дефіцит в СРСР
6. Джинси
Практично кожен радянський юнак у 80-і роки мріяв про джинси. Тільки джинси повинні були бути не аби які. Наприклад, штани болгарського виробництва у тодішніх модників не були в пошані. Цінувалися джинси фірмові і саме західного виробництва. Якщо ви ставали володарем штанів з наклейкою Levi's або, наприклад, Wrangler, то опинялися буквально на сьомому небі від щастя. Жодень інший одяг – сорочки з накладними кишенями і погончиками кольору хакі, замшеві або шкіряні піджаки, зелені сарафанчики Montana або вироби з модного трохи пізніше вельвету – не викликав такого ажіотажу, як джинси. Навіть Євген Євтушенко в одній зі своїх повістей описав, як хулігани напали на перехожого, зняли з нього джинси і були дуже розчаровані, що ті виявилися югославського виробництва. Цікаво, що, коли радісний власник фірмової речі приходив в обновці в свій колектив, обов'язково знаходився експерт, який, поплювавши на сірникову головку, водив нею по штанях, визначаючи по зміни забарвлення, справжні це джинси або підробка.
Дефіцит в СРСР
7. Кришки для консервації
Так-так, звичайні металеві кришки! Практично кожна сім'я в СРСР робила заготовки на зиму. І якщо банки ще можна було якось дістати, то кришки в торгівлю просто не надходили. Жесть, з якої вони виготовлялися, вважалася стратегічним матеріалом військового призначення. Звичайно, інтереси оборонки перевищували бажання домогосподарок заставити підвал маринованими огірочками і домашнім варенням. Але вихід з цієї, здавалося б, тупикової ситуації був. Кришки для консервування надходили на овочеві і консервні заводи. Своїм працівникам керівництво таких підприємств мало право виписувати кришки в якості заохочення за держціною – 3 копійки за штуку. На чорному ринку кришки теж можна було купити. Якщо пощастить – по 10 копійок за штуку, якщо ні – то і за всі 15.
Дефіцит в СРСР
Як повідомляв OBOZREVATEL:
66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".
Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.
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Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.
Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів з фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.
Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів все гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.
"Ковбаса по 2.20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.
У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2.20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.
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