Долари купувати не можна, а гривня ще розвернеться: чому дешевшає валюта

В Україні курс долара після кількох тижнів впевненого подорожчання подешевшав до позначки приблизно 27,2 грн/$. За період карантину валюта коливалася в межах від трохи понад 26 грн/$ до більш як 28 грн/$.

Про те, чи варто зараз купувати долари та що буде з курсом у майбутньому, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому подешевшав долар?

Причин декілька. По-перше, Верховна Рада виконала взяті на себе ще минулою владою зобов'язання та запустила ринок землі. Це гарна новина, яка дає шанс на отримання чергового кредитного траншу від МВФ.

Щоправда, для цього ще доведеться переглянути бюджет і в другому читанні ухвалити закон про банки (він насамперед гарантує, що "Приват" не повернуть колишнім власникам).

Чому подешевшав долар:

Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі;

у населення закінчилися гривні – попит на долари впав;

готівковий долар завезли з США – дефіциту більше немає.

Курс долара в Україні

Крім того, Національний банк ще 3 квітня відзвітував: ажіотажного попиту на валюту більше не має. Щойно почався карантин, українці кинулися міняти гривні. А зараз "вільні" гроші закінчилися й попит нормалізувався.

Чи варто зараз купувати долари?

Ні. Тільки якщо вам справді потрібна валюта. Влітку, найімовірніше, скасують карантин, зростуть виручки аграріїв, завершиться опалювальний сезон. Все це призведе до того, що валюта буде дешевшати.

У період кризи долар традиційно дорожчає, але криза рано чи пізно минає. Якщо немає необхідності у валюті, краще дочекатися "спокійного" періоду, коли курс стабілізується.

Курс долара

А якщо така потреба є, найкраще купувати невеликими порціями раз на місяць. Водночас більшу частину коштів варто набувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги закупівель можна знизити.

Що буде з курсом долара?

Вже за тиждень долар може подорожчати приблизно на 40 копійок і продаватися в банках за 26,8-27,2 грн/$, прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 26,9 грн, а готівковий долар у банках – приблизно за 26,8-27,2 грн", – говорить Іосуб.

Подібний прогноз озвучує також аналітик Володимир Мазуренко. За його оцінками, валюта може коливатися біля позначки 27 грн/$, однак триватиме така ситуація не більш як декілька днів. А після – девальвація гривні.

"Думаю, що зміцнення гривні буде щонайменше наступного тижня. Так, можемо пробити психологічну позначку в 27 грн/$, але тут потрібно розуміти, що це радше тимчасовий, аніж стабільний розворот динаміки", – каже Мазуренко.

Його колега Андрій Шевчишин з Forex Club також упевнений: зміцнення гривні має короткостроковий характер і підтримується більш високою пропозицією валюти на міжбанку.

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