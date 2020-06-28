Долар в Україні подешевшає: аналітики спрогнозували курс гривні

В Україні курс долара першого тижня липня має всі шанси на впевнене зниження. Опитані аналітики озвучують досить широкий коридор у 26,5-26,8 грн/$. Про те, як і чому зміниться курс валют в Україні найближчого тижня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На курс валют вплинула виплата ПДВ

Кілька днів тому експортерам компенсували 3,11 млрд грн ПДВ, через що вони практично припинили продавати валюту. Пропозиція знизилася, а попит залишився на тому ж рівні. В результаті гривня після зміцнення до 26,6 знову опустилася до позначки 26,8 грн/$.

"Ринок продовжує стежити за рекордними випадками захворювань на COVID-19 в країні, і побоювання посилення карантину наростають. Новина про те, що держборг України в травні зріс на 0,83%, до 82,12 млрд доларів, не вплинула на ринок. У другому півріччі пікові виплати випадуть на ІІІ квартал, коли Україні необхідно буде виплатити 6,3 млрд доларів, а серед місяців найбільш піковим буде вересень", – розповідає керівник відділу аналітики Forex CLub Андрій Шевчишин.

В Україні подешевшає долар (ua.news)

За оцінками експерта, у найближчій перспективі гривня торгуватиметься в діапазоні 26,6-26,8 грн/$. Колега Шевчишина з "Альпарі" Вадим Іосуб озвучує більш сприятливий для гривні сценарій: готівковий долар у банках може торгуватися приблизно 26,5-26,7 грн/$.

"Найближчого тижня ми очікуємо на незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень орієнтовно 26,7 грн, а готівковий долар у банках – приблизно 26,5-26,7 грн", – розповідає Іосуб.

За даними Мінфіну, в травні державний і гарантований державою борг України в національній валюті зріс на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в доларовому еквіваленті – на 0,83%, до $82,12 млрд. Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними, тому їхній вплив на стан держборгу виявився незначним. У травні Мінфін погасив другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США більш як на $1 млрд. Всього за минулий місяць витрати на погашення держборгу становили 43,2 млрд грн, на обслуговування – 12,7 млрд грн.

Що буде з економікою України

Зараз не всі уряди беруться робити прогнози більш як на 100 днів, розповідає прем'єр Шмигаль. Мовляв, усе так швидко змінюється, що передбачити нічого неможливо. Водночас у Кабміні очікують, що ВВП може впасти на 4-8%, як порівняти з 2019 роком.

"Україна 2020 року може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", – йдеться в програмі уряду.

У Кабміні також нагадали, що економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення коронавірусу, а зниження ВВП може тривати протягом року.

Гривня зміцнюватиметься

Зараз передбачити ситуацію дуже складно, погоджується старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Крім уже звичних економічних чинників (кредити від МВФ, ситуація на зовнішніх ринках, попит на український експорт тощо), свою роль відіграє також і ситуація з поширенням коронавірусу.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння з багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер, і взагалі не може прогнозуватися економістами. Частина параметрів має зовнішню природу: поведінка економіки в країнах, що є основними економічними партнерами, динаміка світових цін на експортовану з України сировину", – розповідає Іосуб.

Відновлення української економіки може відбуватися за найбільш різними сценаріями:

траєкторія набуде форми "V" (швидке відновлення);

"U" (плавне відновлення);

"L" (економіка впала й надовго залишилася на дні).

Найкраще в цей період почуватимуться послуги доставки, охорони здоров'я, телекомунікації та зв'язку. Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин упевнений: економіка в Україні відновлюватиметься нерівномірно в різних секторах і навіть регіонах.