До кінця вересня всі медики України отримають доплати до зарплати, – Степанов

Кабмін затвердив механізм доплати до зарплат українським медикам. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Виплати почнуться вже у вересні.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 7 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На засіданні було ухвалено акти Кабінету міністрів, які подавалися МОЗ. Було ухвалено постанову, яка врегульовує механізм доплат через національну службу здоров'я до виплат, які почнуться у вересні. Ті кошти, які було виділено й погоджено, – 5,995 млрд гривень. Потрібно було погодити механізм щодо порядку реалізації їхніх коштів, у який саме спосіб лікарі отримають цю доплату", – сказав Степанов.

За його словами, одразу після публікації постанови лікарні зможуть терміново укласти угоди і вже до кінця вересня медики почнуть отримувати ці кошти.

"Щоб за цей місяць лікарі змогли отримати цю виплату. Це перший крок до підвищення зарплати нашим медпрацівникам, які щодня борються за наше життя", – сказав Степанов.

Скільки доплатять медикам

Раніше повідомлялося, що з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати:

лікарі – приблизно 3560 грн;

середній медперсонал – до 2500 грн;

молодший медичний персонал – 1250 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що медичні працівники незалежно від профілю та категорії надання допомоги мають отримувати гідну зарплатню.

6 вересня Степанов сказав, що заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні має становити не менш ніж 20-25 тисяч гривень.

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