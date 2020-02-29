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29 лютого • оновлено в 14:58
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Де в Україні платять від 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії

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В Україні з п'яти найбільш високооплачуваних вакансій лютого чотири – робота для програмістів, ще одна – менеджер зі сфери IT. Серед відкритих пропозицій найбільше пропонують net-програмістам.

Про це йдеться в даних одного з найбільших кадрових порталів країни. Так, серед топ-вакансій за рівнем оплата за все одна – не для програміста. Так, Тім лідер (має технічні знання і організовує роботу найчастіше в IT-компаніям) в середньому може заробляти близько 40 тис. Грн.

Де в Україні платять від 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії

Топ високооплачуваних вакансій:

  • Net-програмист – 66 000 грн

  • Програміст Java – 50 000 грн

  • ASP.Net програмист – 43 000 долл

  • Тім лідер – 40 000 долл

  • Android-програмист – 40 000 долл

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі кілька років в світі з'явиться 6,1 млн нових робочих місць. Їх створять 96 нових робочих професій, які об'єднують як сучасні цифрові технології, так і людська праця.

Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їх співробітникам доведеться шукати нову роботу.

У 2020 році в Україні найпростіше буде знайти роботу айтішнику, продажнику, піарнику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику або робочому (слюсарю, штукатуру, вантажникові і так далі).

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплата робота
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Kom AV
Kom AV
Android-програмист - это кто такой, bot что ли, а Тим лидер - это то кто первый надевает кастрюлю и выше всех прыгает?..
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