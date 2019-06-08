Де найбільше платять: у Кабміні назвали вигідні спеціальності

В Україні за 12 місяців реальна (з урахуванням зростання цін) зарплата виросла на 11,2%. В середньому українці заробляють 10,2 тис. грн, при цьому найвигідніше працювати в IT.

Про це повідомляє прес-служба Міністертсва економрозвитку і торгівлі. "За останні 12 місяців середня реальна зарплата збільшилася на 11,2%. За даними офіційної статистики, в квітні 2019 року вона склала 10 269 грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати", - повідомляють у відомстві.

Зарплата в Україні

Найвища середня:

інформація і телекомунікації – 20 516 грн;

фінансова і страхова діяльність – 19 836 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 14 412 грн;

державне управління та оборона – 13 314 грн.

Раніше Держслужба статистики повідомила, що за підсумками січня-березня 2019 року найвища середньомісячна зарплата зафіксована у працівників авіаційної галузі – вона склала 25 850 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.

В Україні середня зарплата в доларах в 2013 році становила $ 394, а в березні 2019 го – $ 385. При цьому за рік цей показник збільшився на 21%.

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