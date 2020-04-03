ПриватБанк озвучив чотири правила, які має знати кожен клієнт банку

Українські банки пильно придивляються до кожного клієнта. Оцінюють, хто який кредит здатний оплатити, кому можна довіряти, а хто вже зіпсував свою репутацію. Тут діє принцип "знай свого клієнта", яким зобов'язані керуватися всі фінансові установи.

OBOZREVATEL разом з ПриватБанком в рамках спецпроекту "Банківські таємниці" розповідає, як налагодити ідеальні відносини з банком і чому це вигідно кожному. Цього разу публікуємо правила, які допоможуть вам стати улюбленим клієнтом.

Найголовніше:

Банк повинен добре знати своїх клієнтів, розуміти джерело їхніх доходів і не бачити ризиків в тому, на які цілі вони використовують отриманий дохід.

Надійним і улюбленим клієнтом бути вигідно – можна отримати кращі умови і в майбутньому не витрачати час на додаткову перевірку.

Щоб стати улюбленим клієнтом банку, потрібно дотримуватися кількох правил.

Правило перше: будьте зрозумілим

Логіка банку проста: витрати клієнта не можуть перевищувати задекларований дохід. Тобто якщо ви вказали під час заповнення анкети клієнта, що заробляєте 10 тисяч, але на рахунок заходять суми, що значно перевищують зазначену суму, у банку виникне питання "Що це за додаткові доходи?"

А якщо реальні доходи все-таки перевищують задекларований рівень, потрібно зуміти пояснити, звідки надходять гроші. Не повинно бути незрозумілих переказів "з" і "на" сторонні рахунки (третіх осіб), інформація про ваші операції має бути зрозуміла і послідовна.

Ось чому іноді доводиться підтверджувати дохід документами або пояснювати банку деякі операції. Діалог з банком – це нормально.

Правило друге: стежте за репутацією

Кредитний рейтинг, наявність сумнівних операцій – все це впливає на ставлення банку до клієнта. Якщо хочете мати гарну репутацію – вчасно виконуйте всі свої зобов'язання, стежте за "чистотою" ваших операцій по рахунках в банку.

Кредитний рейтинг – це показник благонадійності. Він формується за підсумками минулих фінансових операцій. До нього є доступ у всіх кредиторів, банків і мікрофінансових організацій. І кожного разу, коли ви звертаєтеся за позикою, фінансова установа перевіряє ваш кредитний рейтинг.

Взяли кредит і повернули вчасно – підвищили кредитний рейтинг, затримали платіж – навпаки, знизили. Свій рейтинг можна легко як виправити (погасивши борги і почавши платити вчасно), так і зіпсувати.

Правило третє: будьте чесним

До клієнта, який офіційно заробляє 10 тисяч, але щомісяця поповнює карту на 100 тисяч і переводить кудись гроші, неминуче виникнуть питання. І якщо для цього є об'єктивні легальні причини – наприклад, у вас з'явився додатковий дохід, а гроші ви просто переводите своїм родичам – про них варто розповісти своєму банку.

Будьте чесним, і тоді ніяких проблем з банком у вас не виникне.

Правило четверте: не пропадайте

Якщо хочете налагодити взаємовигідні стосунки з банком, недостатньо просто відкрити рахунок і пропасти. Користуйтеся банківськими продуктами, оновлюйте свої документи, якщо цього просять в банку або у вас змінилася, наприклад, адреса реєстрації. Підтримуйте постійний контакт з банком.

І не дивуйтеся, якщо іноді у фінансовій установі будуть просити ще раз надіслати документи або пояснити будь-яку операцію. Якщо всі дотримуються правил, банк буде стабільно працювати, а від цього виграють клієнти.

Чому дотримуватися правил – це вигідно

Чим більше банк знає про клієнта, тим кращі умови може надати. Якщо у вас позитивна кредитна історія, ви вже брали в борг і вчасно повертали гроші, у вас стабільний легальний дохід, який відображається на вашому рахунку – ви легко можете оформити кредит або іпотеку. Банк запропонує вам більш вигідні умови, ніж клієнту "з вулиці". Логіка банку така: ризик також коштує грошей.

До знайомого клієнта буде менше питань. Якщо ви отримуєте в одному банку зарплату, підтвердили свій додатковий дохід, то в цьому ж банку вам буде легко отримати кредит, великий ліміт по кредитній карті. В очах фінансової установи ви – надійний і улюблений клієнт.

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