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29 лютого • оновлено в 10:22
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Частина українців за новим законом зобов'язана платити за комуналку сусідів: кого торкнеться

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В Україні за новим законом "Про житлово-комунальні послуги" та відповідно до нормативів Кабміну, в тих будинках, де індивідуальні лічильники на опалення є в від 70 до 99% квартир, іншим доводиться платити за комуналку сусідів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Іноді через цю систему платіжки за тепло можуть досягати десятків тисяч гривень на місяць. "Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій", – зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатин.

У багатоквартирному будинку є загальний лічильник. Наприклад, на воду і опалення. І є поквартирні лічильники. Весь будинок в сумі повинен заплатити стільки, скільки покаже будинковий лічильник.

Частина українців за новим законом заплатить за комуналку сусідів: деталі

Але щоб вирахувати суму для кожної квартири, використовують квартирні прилади обліку. І тут настає найцікавіше. Якщо більшість з лічильниками, але частина квартир їх не встановила, їм і доводиться виплачувати різницю між тим, що показав будинковий лічильник і сумою показань квартирних.

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З настанням опалювального сезону окремих квартирах почали приходити величезні суми в платіжках. Причина – за законом їх зобов'язали платити за сусідів. В "Київтеплоенерго", які надіслали однієї з квартир платіжку за тепло на 53 тис. грн, погоджуються – це несправедливо, але діяли згідно із законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві стали отримувати чергові платіжки за комуналку. Суми за опалення шокують – іноді вони більше в чотири рази, ніж за грудень. У мерії запевняють, що це ще зі знижками.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифи комунальні послуги
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а вот прмер ,из самой европейской европы ,в Ирландии когда поставили счетчки на воду,то народ вышел на улици,вот это реальный майдан был,счетчики упразднили и вернули людям деньги.,но нам всегда приводят примеры ,другого плана,о модной моде экономить и прочую чушь.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Платите, сучары, а то Путин нападет!
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