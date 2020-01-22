"Буде не соромно": Новосад пояснила скандальну заяву про свою "низьку" зарплату

Міністр освіти Анна Новосад назвала невдало сформульованою свою заяву про низьку зарплату в 36 тисяч гривень, якої "не вистачить, щоб утримувати дитину".

Пояснити свою позицію Новосад вирішила в Facebook через "дискусії навколо окремих цитат", зазначивши, що "для мене посада міністра – це точно не спосіб отримання великих доходів".

Вона також заявила, що уряду необхідно працювати над підвищенням зарплат освітян і науковців.

"Мене не влаштовує зарплата вихователя в 4 тисячі гривень, вчителя з 30-річним стажем в 8 тисяч або робота вчених на 0.75 ставки. Я усвідомлюю, що зміни в системі освіти і науки не відбудуться, якщо ми не почнемо нормально платити професійним людям", – заявила Новосад.

"Формулювання в моєму інтерв'ю було невдалим. Ми досі маємо значний розрив у доходах людей, до цього важливо ставитися чуйно. Але не менш важливо будувати суспільство, де кожен може власними знаннями і чесною працею досягати більшого. І це буде не соромно", – додала міністр.

Анна Новосад виправдалася за скандальну заяву про свою зарплату

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу щодо підвищення зарплат членам уряду, заявивши, що після цього "в уряді не буде корупціонерів і схем".

Однак після цього президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів і інших топ-менеджерів. Він закликав "попрощатися" з міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками або ж незадоволені зарплатами.

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