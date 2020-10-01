Більше заплатимо за комуналку, поміняємо гроші й побачимо новий курс долара: як зміниться життя українців у жовтні

Українцям жовтень 2020-го запам'ятається не тільки місцевими виборами, а й виведенням з обігу частини купюр і монет, новими тарифами на опалення та початком призовної кампанії.

Про те, що і як зміниться у другому місяці осені – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З обігу вивели частину грошей

Уже з 1 жовтня, як писав OBOZREVATEL, в Україні вивели з обігу частину банкнот і монет. У магазинах, супермаркетах, на ринках тощо більше не можна розраховуватися монетами номіналом 25 копійок і купюрами зразка до 2003 року.

Справа в тому, що монети номіналом 25 копійок зараз практично неможливо розміняти, тому що до цього з обігу вилучили 1, 2 і 5 копійок. Наприклад, якщо ціна товару становить 12 грн 20 копійок, то, заплативши 12 грн 25 копійок, отримати решту в 5 копійок буде неможливо. Єдиний варіант – розраховуватися карткою.

Що стосується старих банкнот, то вони майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз в обігу їх близько 1,8% від загальної кількості. Протягом трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. "Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти НЕ інкасуються й до банків не надходять. Їх вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, одночасно бізнесу й державі принесе користь", – пояснюють у Нацбанку.

Крім того, Національний банк з 1 жовтня 2020 буде активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).

Потрапляючи в банки, вони не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатися й передаватися до Національного банку. Однак, на відміну від застарілих банкнот і монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років і монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки залишаться чинним платіжним засобом.

Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в зверненні їх буде ставати все менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 і 2 гривні зразка 2018 випуску.

Курс долара може досягти позначки в 29 грн/$

У жовтні вартість американської валюти може досягти позначки в 29 грн за долар, розповідає в коментарі OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко. Головна причина – традиційний сезонний тиск, який починається восени разом з активізацією бізнес-сезону й витратами на імпорт енергоресурсів.

"Я б сказав, що позначка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні. Багато чого буде залежати від того, як пройде бюджетний процес. Скандали, затягування розгляду документа – все це неприємний для ринку знак", – розповідає Мазуренко.

Водночас аналітик Єгор Комов упевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки в 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.

"Я не бачу наразі серйозних проблем, які могли б призвести до відчутної девальвації гривні. Думаю, що ми будемо бачити плавні, властиві валютному ринку коливання. Однак ні обвалу, ні тим більше зміцнення не буде", – розповідає аналітик.

Пройдуть місцеві вибори

В Україні 25 жовтня по всій країні пройдуть місцеві вибори. Нам належить вибрати депутатів, міських і сільських голів, які в найближчі роки будуть розподіляти бюджети, видавати дозволи на будівництво, розвивати інфраструктуру і збирати податки.

Більшість українців отримає чотири бюлетені. У містах потрібно вибрати: мера, депутатів міської, районної та обласної рад, а в селах – главу села, депутатів територіальної громади, районної та обласної рад.

Окрема ситуація чекає жителів Полтави, Кропивницького, Кривого Рогу, Житомира й Херсона. Вони додатково повинні будуть вибирати кандидатів у депутати районної ради в місті. Тому вони отримають по п'ять бюлетенів.

Бюлетень можна впізнати за кольором:

блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.

Як видно з прикладу вище, бюлетень умовно поділять на дві частини. Зліва – партія, а праворуч (другий рядок) – кандидати в депутати. Читати потрібно зліва направо. Тобто відразу навпроти назви партії є перелік прізвищ.

Біля партії, яка сподобалася, потрібно поставити галочку або кружечок (будь-яку позначку, яка вміщається в квадратику навпроти партії). Відразу поруч розташований ще один квадратик, з більш темним кольором. У ньому потрібно написати номер депутата тієї партії, яку ви вибрали. Це повинен бути той політик, якому ви вирішили віддати свій голос.

Ця система називається "відкритим списком". Тобто ви вибираєте і партію, і депутата від цієї партії, якого хочете підтримати.

Розпочнеться опалювальний сезон

У середині жовтня (залежно від погодних умов) в Україні стартує опалювальний сезон. У середньому українці платять на опалення приблизно 70% від усіх витрат на комуналку. Тобто вже в листопаді, коли отримаємо платіжки за жовтень, доведеться витратити на енергоресурси значно більше коштів.

Також із жовтня почнеться подорожчання блакитного палива. Вартість опалення для українців буде змінюватися щомісяця, залежно від ціни на газ. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, в грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан. Пропорційно можуть злетіти ціни й на тепло.

"Зараз ціна контрактів на вересень уже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів більш ніж 7 грн за кубометр", – резюмує Компан у коментарі OBOZREVATEL.

Крім того, в жовтні в Україні проведуть призов на строкову службу в армію, а 14 жовтня, в честь Дня захисника України, буде додатковий вихідний.