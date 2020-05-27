Банки повинні платити за депозити в два рази менше: в НБУ назвали умови для дешевої іпотеки

В Україні обіцяні президентом Володимиром Зеленським ставки на іпотеку в 10% можна виконати після того, як банки будуть платити за депозити в два рази менше, при цьому інфляція повинна залишатися на низькому рівні.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив замглви НБУ Дмитро Сологуб. Так, розповідаючи про те, чому не можна послаблювати стримування інфляції, він заявив: "розмова про кредити, наприклад, про іпотечну ставку в 10%, про яку так багато говорять. Чиста арифметика: кредитна ставка = депозитна ставка + маржа. Депозитна ставка – це інфляція. А маржа – це захист прав кредиторів, відсутність поганих боргів, культура повернення кредитів".

За словами Сологуба, ставка на іпотеку в 10% в Україні "теоретично можлива", але для цього потрібно пройти час до того моменту, поки депозитні ставки знизяться майже в два рази.

"Теоретично це можливо. Але в такому випадку ціна ресурсу повинна складати десь 6%. Подивіться на ті ж держбанки: середня ставка по депозитах 11%, а по деяких продуктах – 13-14%. Тобто, як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі", – сказав Сологуб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка по іпотеці вже найближчим часом знизиться до 10%.

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