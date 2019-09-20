Курс гривні б’є всі рекорди навіть в світовому масштабі, в цей же час НБУ знижує облікову ставку лише на пів відсотка, дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) настільки приваблива, що нерезиденти купили цих паперів аж на 3, 5 млрд. доларів.
Як ці, насправді пов’язані між собою факти впливають на економіку країни залишається поза увагою як політики так і масмедіа, хоч вже при побіжному погляді з’являються надзвичайно важливі висновки.
Гривня на сьогодні по відношенню до долара виросла майже на 15%, середня дохідність ОВДП куплених на протязі року складає 17,9 %, а це значить, що реально дохідність бізнесу нерезидентів з ОВДП складе 33% річних. Абсурдна цифра з точки зору розміщення державних цінних паперів. Враховуючи об’єм викупу ОВДП це значить, що майже 1 млрд доларів цього року буде офіційно виведено з бюджету країни на рахунки спекулянтів за кордон в вигляді бонусів по цих паперах.
Але якщо у когось щось прибуло, то хтось інший обов’язково це втратив. І такою жертвою спекуляцій на цінних паперах стали Українські експортери, про що чомусь і НБУ і Мінфін геть забули. Зростання курсу гривни боляче вдарило особливо по підприємствах, працюючих на висококонкурентному ринку готових товарів, які поставляють продукцію з великою долею добавленої вартості, це машинобудування, легка промисловість, деревообробка. Так експорт тільки в деревобробній галузі за січень- серпень 2019 року скоротився на 25%. Теж саме в машинобудуванні, легкій та харчові промисловості. Так експорт молочної продукції скоротився на 38%, в той же час її імпорт виріс на 20%.
Основний ринок збуту на який припадає 38% експорту для України це ЄС і якщо врахувати падіння Євро по відношенню до долару на 6 відсотків, то в сумі собівартість української продукції в Євро виросла на 20%, тобто продукція цілих галузей української економіки стала не конкурентно спроможною, особливо на Європейському ринку. В результаті маємо збільшення дефіциту торгового балансу.
Теж саме стосується й бюджету. Падіння курсу долара приводить до падіння доходів бюджету за рахунок ПДВ, мита та інших платежів з імпорту і як результат зростання дефіциту бюджету.
Щоб покрити цей дефіцити Мінфін випускає нові облігації, які купляють нерезиденти заводячи в Україну мільярди доларів, а оскільки НБУ не викуповує цю валюту, то кожне чергове розміщення ОВДП призводить до чергового зміцнення гривні, і як результат чергового зменшення доходів бюджету. Щоб покрити в черговому порядку дефіцит бюджету треба знову емітувати облігації і так до безкінечності.
Бюджетні кошти в свою чергу йдуть на соціальні витрати, пенсіі, заробітні плати та їх збільшення в бюджетній сфері, що однозначно приводить до зростання інфляції. Таким чином борючись з інфляцією високою обліковою ставкою та відмовившись викупати валюту НБУ насправді провокує туж саму інфляцію. Ми зараз маємо унікальну ситуацію, гривна стрімко зростає, а інфляція як мінімум не падає.
Висока облікова ставка і масові випуски ОВДП вимили кошти з реального сектору економіки в бюджет, більш того вся банківська система тримається на доходах від ОВДП. НБУ гордо відрапортував про прибуток українських банків за перше півріччя в розмірі 31 млрд. грн. Але аналіз доходів банків показує, що у них в портфелі знаходиться ОВДП на 350 млрд. грн. дохід від цих паперів за 6 місяців складає 31, 5 млрд. грн., а це значить, що весь прибуток отриманий банками за рахунок облігацій і якби не існувало ОВДП, то банківська система була б збитковою. Тобто ми маємо банківську систему, яка паразитує на державних коштах практично не кредитуючи при цьому економіку.
Самі собою напрошуються висновки, що сьогоднішня політика НБУ має наступні наслідки:
- зменшення експорту товарів зі значною добавленою вартістю
- падіння промислового виробництва та втрату робочих місць і як наслідок ріст заробітчанства
- зростання імпорту та дефіциту торгового балансу
- зростання дефіциту державного бюджету
- вимивання в значних розмірах бюджетних коштів за кордон
Дев’ять місяців цього року були дуже сприятливі для зниження облікової ставки, монетизації економіки та рефінансування банків з метою подальшого кредитування реального сектору економіки, що дозволило б стабілізувати обмінний курс, наростити виробництво та експорт. На жаль цей шанс був втрачений і ми маємо реальну загрозу після банкопаду мати великі втрати в експортних галузях виробництва. Виборювати своє місце на ринку можна роками, а втратити за лічені дні.
Цікава ще одна деталь. В виданнях масової інформації зростання курсу долара майже кожен день супроводжується пафосними заголовками на кшталат "гривня нокаутувала долар". Навряд чи журналісти такі недолугі, щоб не розуміти наслідки зростання гривні і те, кому це вигідно, а значить ці публікації хтось замовляє і за так званими "портфельними інвесторами", які заробляють більше 30 відсотків річних на ОВДП наразі явно треба шукати вуха наших олігархів, і тоді стане зрозуміло, що роблять в Лондоні їх представники і де формується політика НБУ.
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