ФДМ призупинив процес приватизації "Центренерго"

Глава Фонду держмайна в Україні Дмитро Сенниченко "заморозив" приватизацію ПАТ "Центренерго" через фінансову кризу, що вибухнула в Україні та світі.

"В умовах світової економічної турбулентності, поки приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об'єктів великої приватизації та державних підприємств до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - зауважив Сенниченко, передає 368.media.

Він додав, що підготовка великих державних компаній до приватизації продовжиться: будуть проводитися аудити, розробка маркетингових матеріалів для того, щоб виставити державні підприємства на приватизацію відразу після завершення кризи. Однак скільки триватиме криза ніхто сказати поки не може.

Разом з тим, також залишаються питання і з керівництвом "Центренерго". З літа 2019 року в.о. гендиректора є Володимир Потапенко. Саме при ньому компанія відмовилася від публічних закупівель вугілля. У підсумку компанію довели до 1,5 млрд гривень збитку за 9 місяців 2019 року. Також варто відзначити, що зміна керівництва в особі Потапенка на Олександра Корчинського була заблокована за рішенням суду. Та й якщо говорити про останного, то призначили його без конкурсу по протекції радника Сенниченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що бізнесмен Ігор Коломойський призначив у менеджмент ПАТ "Центренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому оволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися у компанії.

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