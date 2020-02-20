Не платили податки: проти Facebook висунули серйозне звинувачення

Податкове управління Сполучених Штатів звинуватило компанію Facebook у несплаті податків на 9 млрд доларів.

Відповідний позов управління подало в суд Сан-Франциско, передає Reuters.

У США відзначають, що Facebook ухилився від сплати податків за допомогою своєї ірландської дочірньої компанії.

Зокрема, регулятор вважає, що компанія занизила вартість інтелектуальної власності, яку у 2010 році продала своїй "дочці". Сума угоди склала 6,5 млрд доларів.

У результаті це дозволило Facebook заплатити корпоративний податок в Ірландії за ставкою 12,5%.

У США компанія заплатила б майже в три рази більше – за ставкою 35%.

Американський регулятор вважає, що компанія занизила вартість інтелектуальної власності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава податково-фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив про необхідність обкласти соціальну мережу Facebook податками.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram