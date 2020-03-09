Європейські біржі обвалилися разом із нафтою

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти.

Зокрема, німецький індекс DAX знизився на 8,09%, а французький CAC 40 – на 6,31%. Про це свідчать показники ринку.

Одночасно з цим італійський FTSE MIB впав на 4,95%, а Stoxx Europe 600 – на 6,48%.

Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань

Після обвалу цін на нафту в Росії впав курс рубля. Так, долар виріс до 72,91 рубля, а євро до 82,2 рубля, досягнувши свого максимуму з початку 2016 року.

Ціни на нафту Brent profinance

Курс рубля profinance

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу;

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

Від розриву угоди з ОПЕК, Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона прийнятий в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти. "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

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