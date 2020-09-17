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Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Економіка
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Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Також Європарламент закликав знайти і заморозити європейські активи фігурантів розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального та ввести додаткові санкції проти РФ.

Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії
Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

У резолюції щодо Білорусі йдеться мова, що євродепутати підтримують діяльність Координаційної ради на чолі зі Світланою Тихановською, названою "перехідним представництвом народу" і відкритого до діалогу з усіма політичними і громадськими силами.

Резолюція закликало керівництво Євросоюзу сприяти раді, а також вимагає негайного звільнення його членів, які перебувають під вартою. У документі зазначено, що необхідно звільнити політв'язнів і всіх осіб, які зазнали безпідставних затримань. Також потрібно провести незалежне розслідування всіх випадків катувань і пов'язаної з протестами загибелі людей.

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