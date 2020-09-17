Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Європарламент не визнав Олександра Лукашенка президентом Білорусі, вимагаючи ввести санкції проти нього і росіян, які співпрацювали з білоруською владою.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Також Європарламент закликав знайти і заморозити європейські активи фігурантів розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального та ввести додаткові санкції проти РФ.

У резолюції щодо Білорусі йдеться мова, що євродепутати підтримують діяльність Координаційної ради на чолі зі Світланою Тихановською, названою "перехідним представництвом народу" і відкритого до діалогу з усіма політичними і громадськими силами.

Резолюція закликало керівництво Євросоюзу сприяти раді, а також вимагає негайного звільнення його членів, які перебувають під вартою. У документі зазначено, що необхідно звільнити політв'язнів і всіх осіб, які зазнали безпідставних затримань. Також потрібно провести незалежне розслідування всіх випадків катувань і пов'язаної з протестами загибелі людей.

Новина оновлюється ...