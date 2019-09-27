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27 вересня • оновлено в 18:49
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Євробонди на $110 млн: Україна повернула великий борг

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Міністерство фінансів України виплатило відсотки за євробондами, випущеними у 2017 році.

Загальна сума виплати становить 110,7 мільйона доларів, повідомляє Finance.ua.

Термін обігу євробондів – 15 років. Повністю цей борг держава погасить лише у 2032 році.

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Ставка за кредитом становила 7,37% річних.

Частину євробондів Міністерство фінансів витратило, щоб погасити борги за євробондами, випущеними в 2015 році.

Тоді відомство реструктуризувало державну заборгованість.

Міністерство фінансів України виплатило відсотки за євробондами, випущеними у 2017 році

Міністерство фінансів України виплатило відсотки за євробондами, випущеними у 2017 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україні до кінця року потрібно заплатити за боргами 169 млрд грн – 71,4 млрд у гривнях, а решту у валюті.

Водночас на вересень припадає другий максимум у цьому році – 58,5 млрд грн. Попередній був у травні – 77,8 млрд грн.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство фінансів
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Не долг выплатила, а проценты: тело долга не изменилось
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Lisitsin Vitalii, главное - как это "Обоз" обзовёт ...
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