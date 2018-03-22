Єврономери в Україні: скільки їх і що чекає на їх власників

Верховна Рада все ж має намір перейняти молдавський досвід для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах в Україні.

Однак про знижку в 70% від ставки акцизу поки говорити зарано. Конкретні цифри, які будуть регулювати суми платежів за легалізацію такої машини, поки не узгоджені. Детальніше про те, як намагаються вирішити питання - в матеріалі "Обозревателя".

Для вирішення проблеми з авто на європейській реєстрації в Україні народні депутати пропонують різні варіанти. В якості фінального варіанту представники комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики пропонують використовувати молдавський досвід. У Молдові тоді запропонували 70% знижки від держави - тобто розмитнити автомобіль можна було заплативши 30% від ставки акцизу.

Молдавський досвід: що зараз пропонують і обговорюють

Якщо дивитися на сусідів, в Молдові при вирішенні проблеми не було прив'язки до віку автомобілів. Для України ж це питання є важливим через існуючі євростандарти, які обмежують ввезення і розмитнення старих автомобілів. У профільному комітеті пропонують легалізувати тільки ті авто, які були випущені після 2000 року.

Крім того, поки не озвучені і остаточні розцінки на розмитнення, які пропонує влада. Як розповів "Обозревателю" член профільного комітету народний депутат від "Народного Фронту" Олександр Кірш, ці цифри ще не узгоджені і це на даний момент ключове питання.

"За основу береться досвід Молдови. Все питання лише в конкретних цифрах, - розповів він, - Тобто вже перейшло все в конкретну площину. Як я розумію, знайдено принципове розуміння. Робочі групи ще засідатимуть. Є перспектива, що якась домовленість з'явиться і буде винесена як законопроект на базі того, що ми прийняли систему аналогічної ситуації в Молдові і Білорусі, в більшій мірі - в Молдові ".

Більш того, нардеп припускає, що реалізація рішення може бути поетапною - в першу чергу правила торкнуться тих автомобілів, які вже ввезені в Україну.

Крім того, як розповів Кірш, передбачається і загальне зниження ставки акцизу для всіх, а не тільки для автомобілів на єврономерах.

Активісти відмовляються від "амністії" і готові платити

Вчора представники парламентського комітету з питань податкової та митної політики зустрілися з активістами, які використовують автомобілі на іноземній реєстрації. За словами представників громадської організації "АвтоЄвроСила", поки проект закону, який пропонують народні депутати, вони не бачили. При цьому, виступають вони за спільне рішення, яке остаточно врегулює розмитнення автомобілів та ставки на нього. Крім того, як стверджують власники таких автомобілів, своєрідна "амністія" їм не потрібна - вони готові заплатити всі передбачені державою збори, але в доступному розмірі. Хоча конкретних цифр не називають поки і вони.

"Нам не потрібні перехідні закони, не потрібно пільгове ставлення до нас, як до громадян України. Нам потрібен закон, який дасть можливість всім нам, на майбутнє, і кожному з вас отримати нормальні ставки на розмитнення на сьогоднішній день", - говорить глава " АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

"Повинна бути спільна робота і єдина позиція"

Питання з автомобілями на єврономерах в Україні потрібно вирішувати комплексно, а не тільки за допомогою законодавчих ініціатив, вважає адвокат по митному праву Ольга Ніколаєнко. У побудові успішної стратегії повинні бути задіяні ще й Державна фіскальна служба (ДФС), Національна поліція і суди.

"Потрібно розуміти, що навіть якщо буде розстрочка платежів - розділять платіж поетапно якимось чином - то це все одно не знімає питання про екологічні стандарти, подальшу постановку на облік, тому що навіть розмитнений автомобіль повинен відповідати певним екологічним нормам відповідно до закону", - зазначає експерт.

За словами адвоката, проблема з автомобілями на єврономерах полягає не в митному регулюванні як такому, а в комплексному, при якому між собою взаємодіють податкова, митниця, поліція.

"Громадянин свідомо говорить про те, що він їде з метою транзиту. Йому ставлять 5-10 днів в залежності від області. Митник не може його не пропустити, він його пропускає. А далі повністю втрачається контроль всередині країни. Він не здійснюється тими контролюючими органами, на які дані обов'язки покладені ", - пояснює Ніколаєнко.

Частково контроль відбувається - складаються протоколи по мірі можливості, вже є певна судова практика, але вона розрізнена, а єдиних рекомендованих дій - немає, каже адвокат. Тому, на її думку, вирішувати питання потрібно комплексно - тільки законопроектом без спільних зусиль відповідальних органів його врегулювати не вдасться.

"Потрібно виробити єдину позицію щодо притягнення до адміністративної відповідальності даних осіб - за якою статтею, в яких рамках все це буде, в яких випадках суб'єкти підлягають притягненню до відповідальності. Ця стратегія повинна вироблятися департаментом ДФС з боротьби з митними правопорушеннями, щоб єдина позиція була у всіх митниць. Це перше ", - вважає експерт.

Також, на думку адвоката, в цій сфері повинна бути єдина судова практика. А також спільний наказ для органів Національної поліції з виявлення таких дій. Більш того, на думку Ніколаєнка, у держави повинна бути єдина позиція щодо розмитнення не тільки б/у автомобілів, але і нових.

За комплексний підхід виступає і Олександр Кірш. Більш того, нардеп зазначає, що в цій ситуації не повинно бути ніяких "огульних заборон".

"Шукають компроміс. Вчора дуже просунулися на шляху пошуку компромісу для того, щоб і активісти були задоволені, і інтереси держави враховані", - зазначив Кірш.

Відзначимо, за даними ДФС станом на 31 січня 2018 року в Україні перебувало майже 425,4 тис. авто з іноземною реєстрацією. Незаконно, тобто з порушенням строків реєстрації, - 246,4 тис.

У 2017 році в Україну ввезли 958,5 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією. З них в режимі "транзиту" більш 209,6 тис., а в режимі "тимчасового ввезення" - майже 748,9 тис.

Більшу частину авто ввезли з Польщі (110,7 тис.) і Литви (51,7 тис.), а також з Німеччини (19,8 тис.), Болгарії (14,1 тис.) і Чехії (13,1 тис .).

Як повідомляв "Обозреватель", авто на єврономерах згідно із законом не мають права перебувати на території України більше 10 днів .