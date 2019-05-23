"Євробляхи" в Україні: озвучено прогноз про нові знижки для власників

Водіям авто на єврономерах в Україні можуть знову продовжити пільговий період розмитнення своїх автомобілів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV автоюрист Володимир Караваєв, коментуючи закон, що набув чинності, який переносить введення штрафів за порушення Митного кодексу "євробляхерами" на 90 діб – до 24 серпня.

"Я не виключаю, що буде ще одна відстрочка – може, на три місяці, може, на півроку – тільки для того, щоб врегулювати це питання остаточно. "Остаточно" означає, що вартість розмитнення треба зробити такою, щоб автомобіль став доступним", – зазначив Караваєв.

На думку автоюриста, держава зазнає збитків від зниження вартості розмитнення, однак ці втрати можна компенсувати ефективною боротьбою з корупцією.

"Треба сідати і все ретельно рахувати. З одного боку, ми розуміємо, що будуть втрати в бюджеті і в Пенсійному фонді. Але з іншого боку, у нас розкрадається Дорожній фонд, який формується за рахунок того, що ми заправляємо бензин. 23% вартості бензину – це наповнення Дорожнього фонду. Якщо все це співставити, то втрати держави в цілому від такого розкрадання набагато вищі, ніж розмитнення навіть за нульовою ставкою", – зазначив експерт.

Також Караваєв висловив переконання, що всю сферу забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема питання розмитнення, треба передавати в компетенцію Ради нацбезпеки й оборони, "тому що це вже питання внутрішньої безпеки".

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада продовжила пільговий період для розмитнення машин на єврономерах із 22 травня до 24 серпня.

Після закінчення пільгового періоду водіїв чекають штрафи:

за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Також "євробляхери" втратять право займатися комерційною діяльністю, наприклад, працювати в службах таксі.

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