Євро в Україні і ЄС: що буде з курсом у 2019 році

Економіст, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман прогнозує, що в 2019 році євро може вирости в ціні.

"Політика Європейського центробанку свідчить про те, що економіка нормалізувалася. Так що євро має шанс почати зростання. В Україні європейська валюта теж буде дорожчати по відношенню до гривні", – заявив Найман в коментарі "Сегодня".

За його словами, поки не варто купувати європейську валюту, однак уже в січні може прийти час віддавати перевагу євро, а не долару.

Водночас економічний експерт і аналітик Борис Кушнірук, навпаки, вважає, що в Європейському Союзі зростають проблеми, і це буде тільки послаблювати позиції їх спільної валюти.

"Проблеми носять фундаментальний характер. В Європі дуже висока соціалізація, соціалістичність економіки. І це призводить до того, що країни стають неконкурентоспроможними", – підкреслив Кушнірук.

За його словами, особливо наочно це проявилося на Франції, де проходили акції протестів.

"Провінційні містечка все більше занепадають. Там розміщувалися простіші виробництва, і в умовах надмірної соціалістичність країни (великої кількості вихідних, соціальних пільг) їх продукція дорожчає і стає неконкурентною. Тому прості виробництва починають залишати країну, вважаючи за краще країни зі значно меншим рівнем соціалізації (Китай, інші азіатські країни)", – повідомив Кушнірук.

Він зазначив, що на сьогоднішній момент тільки дві країни в єврозоні – Нідерланди і Німеччина – забезпечують позитивну динаміку розвитку. І за рахунок потужності економік цих країн відбувається подорожчання економік і слабких країн. У зв'язку з цим, на думку експерта, майбутнє євро не дуже райдужне.

"З євро в довгостроковому вимірі значно гірше, ніж ситуація з доларом. Як тільки почнеться нова хвиля кризи, капітал фактично побіжить в долар. І значить, долар буде зміцнюватися по відношенню до євро", – резюмував Кушнірук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).