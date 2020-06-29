ЄС через Україну затвердив продовження санкцій проти Росії на пів року

Євросоюз через Україну ухвалив рішення продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2021 року.

Про це стало відомо на Раді ЄС у понеділок, 29 червня, повідомляє пресслужба законодавчого органу.

"Це рішення слідує за останньою оцінкою стану виконання Мінських угод, яке мало бути виконано до 31 грудня 2015 року, яка була дана на відеоконференції лідерів Європейської Ради, яка відбулася 19 червня 2020 року. З огляду на те, що повна реалізація Мінських угод ще не досягнута, лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", – йдеться в повідомленні.

В ЄС підкреслили, що санкції були введені проти Росії в 2014 році, коли Москва почала агресію проти України.

Дані санкції проти РФ знову продовжили обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній, і заборонили форми фінансової допомоги та посередництва в відношенні російських фінансових інститутів.

Також Росії заборонений прямий або непрямий імпорт, експорт або передача військової техніки або інших товарів, що можуть бути використаними російськими військовими.

Крім того, під удар потрапили технології, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку та розвідці нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу 18 червня продовжила до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.