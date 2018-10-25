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ЄС приготував новий удар по Росії через провокації у морі: що відомо

8.8тЧитати матеріал російською

Європарламент підготував проект резолюції із закликом посилити санкції проти Росії, якщо ситуація в Азовському морі загостриться.

Як повідомляє "РИА Новости", у проекті пропонується призначити спецпосланця з окупованих Криму і Донбасу. Він має відповідати за стан справ у регіонах.

Також у документі закликають Раду ЄС вимагати від Росії негайно припинити інтенсивні та дискримінаційні інспекції суден. Крім того, в разі потреби ЄС просять вжити відповідних контрзаходів.

Крім того, європарламентарі прокоментували будівництво Кримського мосту. Вони вкотре підкреслили той факт, що він споруджений незаконно. У Раді ЄС також стурбовані тим, що в його будівництві беруть участь європейські компанії.

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Також у документі схвалюють липневе рішення Ради про введення санкцій проти шести російських компаній через будівництво Кримського мосту.

До списку потрапили "Стройгазмонтаж-Міст", АТ "ВАД", суднобудівний завод "Залив", ПАТ "Мостотрест", інститут "Гіпростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активи цих компаній в ЄС заморозять, а фізичним і юридичним особам, зареєстрованим у Євросоюзі, заборонять надавати їм будь-які кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу розглянуть план нових санкцій проти Росії.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Об'єкти
санкцииЄвросоюзЄвропарламентРосія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять вилами по воздуху повадили
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Лучшие санкции - запрет всем судам заходить в Бердянск и Мариуполь. И сразу все станет спокойно - ни тебе проверок, ни тебе обиженных....
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Русский Крымчанин, ну в Крым уже не заходят. Осталось распространить на Таганрог, Ростов, Ейск и прочую мелочь. Вам же терпилам не привыкать, правда?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить москву! смерть окупантам террористам! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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