ЄС приготував новий удар по Росії через провокації у морі: що відомо

Європарламент підготував проект резолюції із закликом посилити санкції проти Росії, якщо ситуація в Азовському морі загостриться.

Як повідомляє "РИА Новости", у проекті пропонується призначити спецпосланця з окупованих Криму і Донбасу. Він має відповідати за стан справ у регіонах.

Також у документі закликають Раду ЄС вимагати від Росії негайно припинити інтенсивні та дискримінаційні інспекції суден. Крім того, в разі потреби ЄС просять вжити відповідних контрзаходів.

Крім того, європарламентарі прокоментували будівництво Кримського мосту. Вони вкотре підкреслили той факт, що він споруджений незаконно. У Раді ЄС також стурбовані тим, що в його будівництві беруть участь європейські компанії.

Також у документі схвалюють липневе рішення Ради про введення санкцій проти шести російських компаній через будівництво Кримського мосту.

До списку потрапили "Стройгазмонтаж-Міст", АТ "ВАД", суднобудівний завод "Залив", ПАТ "Мостотрест", інститут "Гіпростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Активи цих компаній в ЄС заморозять, а фізичним і юридичним особам, зареєстрованим у Євросоюзі, заборонять надавати їм будь-які кошти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу розглянуть план нових санкцій проти Росії.