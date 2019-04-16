ЄС допоможе сусіду України позбутися "Газпрому"

Євросоюз виділить 215 мільйонів євро на будівництво газопроводу Baltic Pipe ("Балтійська труба"), який має зв'язати Польщу та Данію і знизити залежність Варшави від поставок російського газу.

Як повідомляється на сайті компанії-оператора польської газотранспортної системи Gaz-System, угоду про виділення субсидії було підписано між Gaz-System і Виконавчим агентством ЄС з інновацій та мереж.

Крім будівництва морської ділянки Baltic PIpe, кошти підуть на модернізацію польської газотранспортної системи (ГТС), за яку відповідає Gaz-System.

Газпром Інтерфакс

Очікується, що виділених коштів вистачить на покриття 13% загальної вартості газопроводу, що складе 1,7 млрд євро.

На даний час Польща закуповує приблизно дві третини споживаного газу за кордоном. Головний постачальник — російський "Газпром", з яким у польської PGNiG підписаний довгостроковий контракт до 2022 року. Однак останнім часом влада цієї країни неодноразово заявляла про бажання знизити залежність від російського палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому Сейм Польщі ухвалив закон про ратифікацію міжнародної угоди між Польщею і Данією у справі будівництва газопроводу Baltic Pipe, який стане важливим кроком для енергетичної незалежності Європейського Союзу.

Як стало відомо, польській владі доведеться узгоджувати з російським газовим монополістом "Газпромом" проект з будівництва газопроводу Baltic Pipe.

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