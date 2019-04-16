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ЄС допоможе сусіду України позбутися "Газпрому"

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Євросоюз виділить 215 мільйонів євро на будівництво газопроводу Baltic Pipe ("Балтійська труба"), який має зв'язати Польщу та Данію і знизити залежність Варшави від поставок російського газу.

Як повідомляється на сайті компанії-оператора польської газотранспортної системи Gaz-System, угоду про виділення субсидії було підписано між Gaz-System і Виконавчим агентством ЄС з інновацій та мереж.

Крім будівництва морської ділянки Baltic PIpe, кошти підуть на модернізацію польської газотранспортної системи (ГТС), за яку відповідає Gaz-System.

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Газпром

Газпром

Інтерфакс

Очікується, що виділених коштів вистачить на покриття 13% загальної вартості газопроводу, що складе 1,7 млрд євро.

На даний час Польща закуповує приблизно дві третини споживаного газу за кордоном. Головний постачальник — російський "Газпром", з яким у польської PGNiG підписаний довгостроковий контракт до 2022 року. Однак останнім часом влада цієї країни неодноразово заявляла про бажання знизити залежність від російського палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому Сейм Польщі ухвалив закон про ратифікацію міжнародної угоди між Польщею і Данією у справі будівництва газопроводу Baltic Pipe, який стане важливим кроком для енергетичної незалежності Європейського Союзу.

Як стало відомо, польській владі доведеться узгоджувати з російським газовим монополістом "Газпромом" проект з будівництва газопроводу Baltic Pipe.

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Місце
Польща
Теги
ЄвросоюзРосіяГазпром
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М Олег
М Олег
Какая может быть зависимость от самого качественного и доступного газа в мире? Юго-восток завидует европе, что они могут себе позволить снижать себестоимость продукции за счет доступности энергоресурсов!!! Зачем писать этот бред? США, пропагандируя свой СУГ уничтожила экономику Украины!!! Теперь Польша?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Еще один минус из газового транзита через украину. СУГС три раза!
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