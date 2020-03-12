Найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів з України до європейськтх країн, а також до Азербайджану та Ізраїлю через спалах коронавірусу COVID-19.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила про скасування рейсів до 16 країн, а також скорочення частоти польотів на внутрішніх маршрутах в Україні, повідомляє прес-служба авіаперевізника.

У компанії уточнили, що скасували деякі рейси в Італію, Швейцарію, Грецію, Німеччину, Ізраїль, Іспанію, Великобританію, Литву, Азербайджан, Туреччину, Польщу, Угорщину, Австрію, Чехію, Фінляндію, Данію, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України.

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Авіаперевізник пообіцяв додатково повідомити про подальші рішення в контексті запровадження карантину в Італії. Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.

"МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті", – відзначається в повідомленні.

У свою чергу друга найбільша українська авіакомпанія SkyUp також анонсувала зміни в програмі вильотів.

"Зараз зовнішні обставини вносять свої поправки в масштабні плани SkyUp Airlines. Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін у програмі", – відзначається в повідомленні авіаперевізника.

Крім того, про скасування рейсів повідомили і у компанії Wizz Air. За даними Reuters, авіакомпанія з 10 березня по 3 квітня скасовує рейси в кілька італійських аеропортів, а в ізраїльські міста Тель-Авів і Ейлат Wizz Air не буде літати з 12 по 23 березня.

Про припинення польотів також заявили в Ryanair. "Ryanair щойно оголосив, що всі внутрішні і міжнародні рейси з/в Італію будуть припинені! Італія буде закритою для туризму! З 24:00 11 березня до 24:00 8 квітня Ryanair припинить всі внутрішні рейси. З 24:00 13 березня до 24:00 8 квітня Ryanair припинить всі міжнародні рейси", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим в компанії повідомили, що всі постраждалі пасажири найближчим часом отримають сповіщення на електронну пошту про скасування рейсів.

У компанії також відзначають, що у пасажирів є кілька варіантів: повне повернення коштів; безкоштовний переліт більш раннього рейсу до 13 березня; кредит на переліт, яким можна буде скористатися в наступні 12 місяців", - повідомили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МАУ призупинив виконання рейсів Київ – Венеція в період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть покинути територію Італії на регулярних рейсах МАУ з Риму та Мілану, які допоможуть українцям повернутися на батьківщину.

Відзначається також, що в Україні може збільшитися кількість хворих коронавірусів, коли українці будуть повертатися з Італії додому на Великдень.

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