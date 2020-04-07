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7 квітня • оновлено в 14:01
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Епідемія коронавірусу: багатії втратили більше $400 млрд

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Статки 100 найбагатших людей світу за два місяці скоротилися в цілому на $408 млрд через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

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Як свідчать дані шанхайської Hurun Institute, найбільших втрат – близько $30 млрд - зазнав французький мільярдер Бернар Арно, який контролює найбільшого світового виробника товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, передає Інтерфакс.

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Серед 100 мільярдерів, що увійшли до списку Hurun Global Rich List 20, 86% зазнали втрат у лютому-березні і 9% залишилися в плюсі. Статки ще 5% мільярдерів не змінилися за ці два місяці.

"За два місяці був розгублений практично весь приріст статків. Сто найбільших мільярдерів втратили у сукупності 12,6% статків, або $408 млрд, що еквівалентно втраті $75 млн в день", – зазначив глава Hurun Institute Руперт Хугверф.

Сукупні статки 10 лідерів зі списку 100 мільярдерів в січні-березні зменшилася на $125 млрд, відзначають в Hurun. Статки 71-річного Арно, який володіє 47% LVMH, скоротилися до $77 млрд у порівнянні зі $107 млрд на кінець січня у результаті обвалу вартості акцій компанії, що володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Celine, Christian Dior і Bulgari. Акції LVMH впали в ціні на 15% за 2 місяці, склавши $74 на 31 березня.

Головний виконавчий директор Amazon Джеф Безос втратив $9 млрд у лютому-березні, проте залишився найбагатшою людиною світу зі статком у $131 млрд.

У той же час Юань Чжен, засновник платформи відеоконференцій Zoom, збільшив статки до $8 млрд з $3,5 млрд. Вартість акцій Zoom злетіла більш ніж удвічі за два місяці - до $146 зі $76.

Згідно січневого доповіді Hurun, всього в світі було 2,816 тис. доларових мільярдерів. За останні два місяці їх число скоротилося на 20%, до 2,253 тис.

Hurun щорічно публікує доповідь про кількість мільярдерів у світі, і останній список Hurun Global Rich List 20 вийшов 31 січня 2020 року. У спеціальній доповіді вона порівнює зміну статків за лютий-березень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019. Зокрема, компанії почали організовувати подорожі для заможних клієнтів, які не хочуть ділити пасажирський салон з іншими людьми.

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Теми
Світова фінансова криза Коронавірус
Особи
Джефф Безос Бернар Арно
Тег
мільярдери
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