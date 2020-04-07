Епідемія коронавірусу: багатії втратили більше $400 млрд

Статки 100 найбагатших людей світу за два місяці скоротилися в цілому на $408 млрд через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

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Як свідчать дані шанхайської Hurun Institute, найбільших втрат – близько $30 млрд - зазнав французький мільярдер Бернар Арно, який контролює найбільшого світового виробника товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, передає Інтерфакс.

Серед 100 мільярдерів, що увійшли до списку Hurun Global Rich List 20, 86% зазнали втрат у лютому-березні і 9% залишилися в плюсі. Статки ще 5% мільярдерів не змінилися за ці два місяці.

"За два місяці був розгублений практично весь приріст статків. Сто найбільших мільярдерів втратили у сукупності 12,6% статків, або $408 млрд, що еквівалентно втраті $75 млн в день", – зазначив глава Hurun Institute Руперт Хугверф.

Сукупні статки 10 лідерів зі списку 100 мільярдерів в січні-березні зменшилася на $125 млрд, відзначають в Hurun. Статки 71-річного Арно, який володіє 47% LVMH, скоротилися до $77 млрд у порівнянні зі $107 млрд на кінець січня у результаті обвалу вартості акцій компанії, що володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Celine, Christian Dior і Bulgari. Акції LVMH впали в ціні на 15% за 2 місяці, склавши $74 на 31 березня.

Головний виконавчий директор Amazon Джеф Безос втратив $9 млрд у лютому-березні, проте залишився найбагатшою людиною світу зі статком у $131 млрд.

У той же час Юань Чжен, засновник платформи відеоконференцій Zoom, збільшив статки до $8 млрд з $3,5 млрд. Вартість акцій Zoom злетіла більш ніж удвічі за два місяці - до $146 зі $76.

Згідно січневого доповіді Hurun, всього в світі було 2,816 тис. доларових мільярдерів. За останні два місяці їх число скоротилося на 20%, до 2,253 тис.

Hurun щорічно публікує доповідь про кількість мільярдерів у світі, і останній список Hurun Global Rich List 20 вийшов 31 січня 2020 року. У спеціальній доповіді вона порівнює зміну статків за лютий-березень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США і Європі різко виріс попит на приватні літаки і яхти на тлі поширення коронавірусу COVID-2019. Зокрема, компанії почали організовувати подорожі для заможних клієнтів, які не хочуть ділити пасажирський салон з іншими людьми.

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