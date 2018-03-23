Хто постраждає від приходу Ryanair в Україні: озвучений прогноз

Маршрути ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair, яка офіційно починає працювати в Україні, багато в чому перетинаються в напрямками, за якими літає ще один бюджетник - Wizz Air. Це може привести до того, що один з лоукостерів витіснить іншого з ринку України.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів експерт з транспорту Сергій Хижняк. За його словами, Ryanair декларував наміри потіснити Wizz Air на ринку східної Європи.

Експерт зазначає, що якщо в країні великий ринок, тоді пасажирів вистачає для все лоукостерів, а якщо ні - то один з операторів буде змушений його покинути. А український ринок - невеликий.

Ryanair і Wizz Air дуже схожі між собою в тому, що обидві працюють за моделлю ультралоукоста - пропонують дуже низьку ціну з мінімальним набором послуг. При цьому, Ryanair в п'ять разів більший, ніж Wizz Air, і працює по всій Європі. У той час, як другий працює більше на ринку східної Європи, каже експерт.

"Українського пасажиропотоку на всіх не вистачить. А лоукостам важливо все-таки продавати не тільки найдешевші квитки на акціях, а ще й продавати дорожчі, щоб середній тариф покривав їх витрати на рейси, - сказав Хижняк, - Ryanair декларував, що вони хочуть потіснити Wizz Air в східній Європі. І ймовірно, що цей вихід на український ринок - це як раз і реалізація стратегії Ryanair як потіснити Wizz Air. Тобто не співпрацювати з ним, а забрати тих пасажирів, які раніше возили вони".

Але, з іншого боку, Wizz Air на українському ринку більше відомий, у них велика база пасажирів, які постійно користуються їх послугами. Ryanair цю впізнаваність на ринку ще повинен буде завоювати, зазначає Хижняк.

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Більш того, від заходу Ryanair постраждає не тільки Wizz Air, а й "класичні" оператори на ринку, які здійснюють перельоти, наприклад, в Лондон, Меммінген, Варшаву, Гданськ. Частина їх пасажиропотоку перейде новому гравцеві, вважає Хижняк. Але все буде залежати від конкретних напрямків, на які вийде Ryanair. А це, в свою чергу, - від стратегії перевізника.

Як повідомляв "Обозреватель", перші польоти Ryanair заплановані на жовтень 2018 року . Поки в компанії заявили про відкриття 10 маршрутів з Києва і п'яти зі Львова.