У мережі знайшовся міністр-самовисуванець: може посісти 10 крісел у Кабміні

Експерт-міжнародник Василь Мірошниченко заявив, що готовий подати свою кандидатуру на посаду міністра освіти України. Втім, за потреби він не проти очолити ще вісім міністерств або й навіть весь уряд.

Про це Мірошниченко написав на своїй сторінці у Facebook. Так він запропонував подолати кадровий голод в уряді та "врятувати Зеленського та Шмигаля від сорому через відсутність Міністра освіти та науки".

Вакансії у Кабінеті міністрів України

"Я пройшов різноманітні освітні щаблі: від середньої школи у райцентрі до магістра Лондонської школи економіки. Свій диплом із міжнародної політекономії у Великобританії я написав не вдаючись до плагіату, а це, як ви знаєте, велика рідкість в Україні. Вчився в американській школі підлітком, ще раз пройшов середню освіту зі своєю донечкою нещодавно, навчався на численних лідерських програмах у Канаді, Швеції та США", – написав Мірошниченко.

Він додав, що за останні 12 років вивчив досвід Українського Католицького Університетуі усвідомив, що сьогодні потрібно для якісної вищої освіти.

"Завжди працював над розвитком молоді шляхом залучення її до Європейського молодіжного парламенту у студентські часи чи уже у якості ментора сьогодні", – підсумував своє резюме Мірошниченко.

Втім, його кар'єрні амбіції не обмежились лише посадою міністра освіти.

"Ще мене можна розглядати на посади Міністра економіки, сільського господарства, фінансів, інфраструктури, екології, закордонних справ, енергетики, охорони здоров'я. Можу очолити уряд, єслі шо", – напівжартома додав Мірошниченко.

Що думає прем'єр Шмигаль

Під час прес-конференції, присвяченій 100 дням роботи уряду, прем'єр Денис Шмигаль прокоментував питання вакантних портфелів у міністерствах.

"Є пул кандидатів на кожне з міністерств. Як тільки його сформуємо, як тільки ми будемо розуміти, що ці люди мають бачення, стратегію, відповідальність, ці кандидатури будуть винесені на розгляд комітетів і на розгляд Верховної Ради", – пояснив Шмигаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2020 року тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти і науки України став Юрій Полюхович. Він замінив на посаді Ганну Новосад, яка пішла у відставку.

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