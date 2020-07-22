У Польщі заарештували ексглаву "Укравтодору" Новака та двох спільників

У Польщі взяли під варту колишнього главу "Укравтодору" Славомира Новака та двох його спільників.

Рішення про арешт на три місяці прийняв суд у Варшаві, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України в Twitter.

Уточнюється, що ймовірні спільники Новака – громадяни Польщі. Вони підозрюються в одержанні неправомірної вигоди та легалізації.

Прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін уточнив у Twitter, що двоє інших заарештованих – екскомандир військової частини GROM № 2305 Даріуш Завадка та бізнесмен із Гданська Яцек П.

Завадка може вийти з-під варти, якщо заплатить заставу в 1 млн злотих (7,27 млн гривень).

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За версією слідства, арешт ексглави "Укравтодору" був виправданий, тому що були побоювання, що підозрюваний міг втекти, передає Polsat News.

Новак не визнає свою провину. "Це політичний акт, ви прекрасно це знаєте", – сказав він журналістам перед початком засідання.

За інформацією правоохоронців, Новак реєстрував підприємства в Польщі на імена довірених осіб і поповнював їх статутний капітал засобами учасників тендерів "Укравтодору".

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