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Економіст дав прогноз курсу долара на кінець року

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Економіка
10,1 т.
Економіст дав прогноз курсу долара на кінець року

Валюта США може подорожчати до кінця 2020 року.

На кінець поточного року 1 долар США може коштувати в Україні близько 29 гривень.

Такий прогноз під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучив економіст, фінансист Олександр Савченко. "Я прогнозую, що нова курсова реальність до кінця року – це 27-30 гривень за долар. Мій прогноз – близько 29 гривень на кінець року", – уточнив він.

На думку економіста, курс долара залишатиметься більш-менш стабільним, "доки останній наближений до влади інвестор не виведе свої гроші через продаж ОВДП". "Я планую, що це станеться десь в листопаді місяці", – сказав Савченко.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

  • Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб спрогнозував, що курс долара в Україні найближчого тижня, починаючи з 7 вересня, може встановитися на рівні 27,6 у покупці і 27,8 грн у продажу.

  • Національний банк України повідомив, що новий спалах коронавірусу і посилення карантину можуть стримати споживчий попит і загальмувати відновлення в сферах, які орієнтовані на внутрішній ринок.

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