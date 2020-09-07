Економіст дав прогноз курсу долара на кінець року

Валюта США може подорожчати до кінця 2020 року.

На кінець поточного року 1 долар США може коштувати в Україні близько 29 гривень.

Такий прогноз під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучив економіст, фінансист Олександр Савченко. "Я прогнозую, що нова курсова реальність до кінця року – це 27-30 гривень за долар. Мій прогноз – близько 29 гривень на кінець року", – уточнив він.

На думку економіста, курс долара залишатиметься більш-менш стабільним, "доки останній наближений до влади інвестор не виведе свої гроші через продаж ОВДП". "Я планую, що це станеться десь в листопаді місяці", – сказав Савченко.

Як писав OBOZREVATEL:

Офіційний курс долара в п'ятницю, 4 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,69 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб спрогнозував, що курс долара в Україні найближчого тижня, починаючи з 7 вересня, може встановитися на рівні 27,6 у покупці і 27,8 грн у продажу.

Національний банк України повідомив, що новий спалах коронавірусу і посилення карантину можуть стримати споживчий попит і загальмувати відновлення в сферах, які орієнтовані на внутрішній ринок.

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