Економіст дав прогноз курсу долара на 2021 рік: що українцям робити з валютою

У 2021 році курс долара Україні залишиться в рамках нинішніх коливань – 27,8-28 грн/$. Українцям не варто орієнтуватися на 2019 рік, коли валюта була по 23,5 грн. До таких позначок американська валюта найближчим часом не опуститься.

Такий прогноз дав економіст Віктор Скаршевський в ефірі каналу "Україна 24". Він згадав, який курс був рік тому і пояснив, чому за цей час відбулися такі зміни.

"В минулому році дійсно було 23,5 грн (за долар. - Ред.), плюс п'ять гривень ми отримали. Але орієнтуватися на минулий рік не зовсім коректно, тому що був потужний притік – 5 млрд доларів – спекулятивного нерезидентського іноземного капіталу на ринок українських ОВДП, який привів до дуже сильного і шкідливому зміцненню гривні. Від цього українські експортери втратили у минулому році близько 3-4 млрд доларів", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, долар в Україні в найближчі сім днів може подорожчати до 28 грн.

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