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"Економічної блокади немає!" Кучма виступив із заявою щодо Донбасу

4.7тЧитати матеріал російською

Другий президент України, представник держави в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма заявив, що в Україні немає економічної блокади з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської області.

Про це він сказав на прес-конференції в адміністрації президента України, уточнивши, що тимчасово є обмеження щодо перевезення вантажу.

"Немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення Ради національної безпеки і оборони, і потім указ (екс-президента Петра. - ред.) Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" – зазначив він.

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Кучма нагадав, що щодня через пункти пропуску проходять тисячі осіб практично без проблем.

Леонід Кучма про блокаду

Леонід Кучма про блокаду

Скріншот

"Якщо сьогодні така проблема є – це так, тимчасово. Ці питання виникають кожного разу на контактній групі. Ми чітко заявляємо: рух має бути двостороннім", – додав він

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
українсько-російський КонфліктБлокада Донбасса
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
Слышу слив украинского бачка в унитаз
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Н Олег
Н Олег
нету блокады, так -- временные ограничения ... это явно для тупых эвропейцев
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Борисс Робот
Борисс Робот
Н Олег, это Кучма для тупых кокошников пояснил... или ты разницу не понимаешь...???
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