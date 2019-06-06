"Економічної блокади немає!" Кучма виступив із заявою щодо Донбасу

Другий президент України, представник держави в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма заявив, що в Україні немає економічної блокади з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської області.

Про це він сказав на прес-конференції в адміністрації президента України, уточнивши, що тимчасово є обмеження щодо перевезення вантажу.

"Немає ніякої економічної блокади. Почитайте рішення Ради національної безпеки і оборони, і потім указ (екс-президента Петра. - ред.) Порошенка. Це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення. Яка це блокада?" – зазначив він.

Кучма нагадав, що щодня через пункти пропуску проходять тисячі осіб практично без проблем.

Леонід Кучма про блокаду Скріншот

"Якщо сьогодні така проблема є – це так, тимчасово. Ці питання виникають кожного разу на контактній групі. Ми чітко заявляємо: рух має бути двостороннім", – додав він

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

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