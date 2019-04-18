"З'являються справедливі рішення": Коломойський прокоментував скасування націоналізації ПриватБанку

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував визнання незаконності та скасування націоналізації ПриватБанку, назвавши таке рішення суду єдино можливим.

В інтерв'ю "Європейської правді" Коломойський сказав, що буде чекати подальших судових постанов і "нікуди не поспішає".

"Як тільки ось ці "Філатови-Порошенки" (Олексій Філатов – заступник глави АП. – Ред.) перестають тиснути на суддів, відразу ж з'являються справедливі рішення", – вважає він.

Ігор Коломойський УНІАН

Олігарх назвав одним із бенефіціарів націоналізації ПриватБанку чинного президента України Петра Порошенка, заявивши, що це принесло йому особисту вигоду.

На запитання журналіста про те, чи свідчить судове рішення про ослаблення впливу Порошенка на суди, він відповів: "Ні. Він просто моя маріонетка, і в останній місяць перед завершенням його повноважень буде виконувати все, що йому буде сказано. Він же вважав, що хтось його маріонетка. Я вважаю, що він моя маріонетка. Буде робити все, що йому говорять. Щоб спокутувати свою провину... Порошенко кричав, що Зеленський – моя маріонетка. А хто рішення суду приймає в мою користь? Порошенко?"

"Він повинен вийти до українського народу і сказати, що за те, що він хотів поживитися чужою власністю, він влаштував націоналізацію Приватбанку разом із Гонтаревою. Точно так само, як він влаштовував мародерство в "Укрборонпромі", – додав Коломойський.

Він заявив, що до нього звертався глава Адміністрації президента Борис Ложкін "із тим, що хоче спокутувати свою провину за неправильну приватизацію... Я сказав, що у нього залишилося небагато часу. Подивимося, чи готовий він все визнати".

За словами Коломойського, Ложкін є єдиним представником чинної влади, який намагався "з ним помиритися".

На запитання про те, коли він планує повернутися в Україну, олігарх відповів: "Не знаю, подивимося. Якщо Петро Олексійович принесе свої вибачення, може і раніше, ніж він піде з посади. А якщо ні, тоді вже після інавгурації, якщо буде новий президент".

Він підкреслив, що нинішні управителі ПриватБанку незабаром будуть відповідати перед законом. Екс-власник зазначив, що за рахунок відсотків компанія отримує близько 15-16 млрд гривень, чого "вистачає на те, щоб покрити збитки банку і нібито показати прибуток".

Нагадаємо, голова незалежної наглядової ради банку Енгін Акчакоча заявила, що ПриватБанк може отримати нового власника тільки в одному випадку – якщо його купить міжнародний інвестор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посольство США відреагувало на скасування націоналізації ПриватБанку, висловивши підтримку Національному банку України

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