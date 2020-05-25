Звільнений топменеджер "Нафтогазу" розповів про масштабну корупцію в компанії

У "Нафтогазі" та його підрозділах протягом останніх років процвітала корупція, яка завдавала державі мільйонних збитків. Деякі схеми не викорінені й досі.

Про це після звільнення заявив директор ДК "Газ України", директор із проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК "Нафтогаз України" протягом 2014-2020 років Олег Діденко в блозі на "Економічній правді".

Схеми в "Нафтогазі"

Сотні "мертвих душ"

Так, за його словами, державна компанія не завжди контролювала свої підрозділи. Наприклад, у "Кіровоградгазі" попри те, що "Нафтогаз" мав там контрольний пакет компанії (51%), понад 10 років посади вищого менеджменту обіймали виключно представники міноритарних акціонерів. Загальні зібрання не проводилися з 2005 року. Результати діяльності товариства були не найкращими. Пізніше підприємство було взято під контроль держави.

"Нова команда ПАТ виявила чимало зловживань. Чого тільки вартують "схеми" з кілька сотнями "мертвих душ", тобто споживачами природного газу, яких не існує та завдяки яким певним ділкам "Кіровоградгазу" та їхнім покровителям вдавалося красти в держави десятки тисяч кубометрів природного газу", – розповів Діденко.

Досі є проблеми з "Черкасигазом", де через корупцію та зловживання, зокрема попереднього менеджменту, частку "Нафтогазу" в підприємстві "розмили" з 51% до менш ніж 10% акцій. Зараз НАБУ здійснює щодо цього досудове розслідування.

Основне джерело корупції

Головним джерелом корупції в "Нафтогазі", за словами Діденка, були держзакупівлі. З цим вдалося розібратися у так званому верхньому ешелоні. Корупція на середньому та нижчому рівнях залишалася.

"Так, в "Укртрансгазі" та "Укргазвидобуванні" навчилися успішно обходити вимоги технічних процедур, підганяючи під "потрібних" постачальників або продавців тендерні умови. Усе здавалося майже бездоганним з погляду відповідності законодавству. Утім, із цим також вдалось впоратися", – написав Діденко.

Безплатне користування мережами

Ще одна проблема, через яку "Нафтогаз" зазнає збитків, полягає в тому, що облгази, які здебільшого перебувають у руках олігархів, безоплатно користуються державними газовими мережами. З часом цю проблему вирішили, але лише на законодавчому рівні.

"Зараз постанова Кабміну виконується лише трьома облгазами, держбюджет продовжує зазнавати збитків у вигляді недоотриманих доходів", – розповів Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, детективи НАБУ отримали доступ до службових записок про мільйонні премії "Нафтогазу", які його працівники отримали після перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

НАК "Нафтогаз" має 5 мільярдів гривень збитків, якщо відняти прибуток від транзиту газу, отриманий від "Газпрому".

Українських споживачів природного газу запевнили, що вода на їхніх плитах гріється довго, а полум'я має не синє забарвлення не через погану якість палива. Причина насправді криється у проблемах із газовим обладнанням або надто низькому тиску в розподільній мережі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал