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29 січня • оновлено в 20:29
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Звільнений Кравцов похвалився компенсацією від "Укрзалізниці"

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Звільнений з посади глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов після розірвання контракту отримає чималу компенсацію.

Про це він повідомив в Facebook, заявивши, що "зараз компанія переживає одні зі своїх кращих часів".

Кравцов заявив, що наглядова рада нібито кілька місяців розглядав звіт його роботи в компанії, проте "формальних підстав для звільнення не знайшлося".

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"Вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але це рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", – написав він.

Звільнений Кравцов похвалився компенсацією від "Укрзалізниці"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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