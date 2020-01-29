Звільнений Кравцов похвалився компенсацією від "Укрзалізниці"

Звільнений з посади глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов після розірвання контракту отримає чималу компенсацію.

Про це він повідомив в Facebook, заявивши, що "зараз компанія переживає одні зі своїх кращих часів".

Кравцов заявив, що наглядова рада нібито кілька місяців розглядав звіт його роботи в компанії, проте "формальних підстав для звільнення не знайшлося".

"Вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але це рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями. Співробітникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення "Укрзалізниці" в сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.

Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.

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