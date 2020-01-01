Знімуть Трампа, долар впаде, а Угорщина вийде з ЄС: несподівані прогнози на 2020 рік

Угорщина може вийти з ЄС, Швецію очікують проблеми через мігрантів, а Дональд Трамп програє наступні вибори. Так виглядають "шокуючі прогнози" на 2020 рік від експертів данського Saxo Bank.

Події цих прогнозів малоймовірні, через що їх недооцінюють. Однак, аналітики вважають, що вони можуть завдати серйозної шкоди фінансовим ринкам.

Про те, що може статися в 2020 році (нехай і з малою часткою ймовірності) – в матеріалі OBOZREVATEL .

Інтерес до ІІ впаде

Штучний інтелект може пережити свою третю "зиму", прогнозують експерти. Таке вже траплялося в 1960 і 1980, коли на розвиток ІІ покладали величезні надії, але результати себе не виправдали. І хоч зараз робота зі штучним інтелектом іде куди активніше, а американський вчений у галузі інформатики Ендрю Ін назвав його "новою електрикою", прибутку ця галузь компаніям приносить мало.

Корпорації вкладають мільярди доларів у алгоритми "глибокого навчання" і зараз кількість досліджень у цій сфері вдвічі більша, ніж було в 2014. Однак, 2019 рік показав самі повільні темпи у розвитку ІІ за останні 5 років, що говорить про втрату інтересу.

Ймовірно, в найближчому майбутньому в галузь ІІ інвестуватимуть лише гіганти на кшталт Google, Facebook або Microsoft.

"Зумери" і мілленіали забезпечать поразку Трампа на виборах

Президент Америки Дональд Трамп може програти на виборах у 2020 році демократам, так само, як і його партія. А причина цього в мілленіалах і "зумерах" (тих, які вже можуть голосувати). У сукупності, це покоління людей, які народилися в 1980-2000 роки, і у них абсолютно інші цінності, ніж у Трампа.

Ці люди вболівають за рівноправність, справедливість і збереження клімату. А Трампу і його потенційному виборцю ці речі менш цікаві, через що нинішньому президентові США пророкують долю "громовідводу" громадського обурення. Навіть зараз мілленіали і жінки висловлюють своє невдоволення до Трампа, що може вилитися і на результатах виборів.

До слова, експерти вважають, що саме ця молодь не стане пропускати вибори, а візьме ситуацію в свої руки, забезпечивши високу явку.

Дональда Трампа може "зняти" молоде покоління

"Америка перш за все": Трамп створить новий податок

Експерти вважають, що боячись втратити владу, Дональд Трамп може піти на нові заходи, створивши податок "Америка перш за все" для стимуляції внутрішнього виробництва.

Його суть полягає в наступному: всі існуючі мита скасовуються, але вводиться єдиний 25% ПДВ на всю валову виручку США, отриману від виробництв за кордоном. Тоді компанії будуть змушені або платити податок, або переміщати виробництва в США.

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Стагфляція в економіці США

На 2020 рік фахівці Saxo прогнозують стагфляцію в економіці США. Це така ситуація, коли спостерігається спад і депресія економіки (стагнація) одночасно зі зростанням цін (інфляцією).

У США зараз і так спостерігається дефіцит бюджету, але за прогнозами аналітиків, доведеться ще більше роздмухати баланс Федеральної резервної системи (ФРС), щоб фінансувати всі витрати адміністрації Трампа. Той, до речі, буде вводити їх заради розвитку інфраструктури – знову-таки, в надії переобратися.

Однак, у міру поглиблення стимулюючих заходів починають підніматися зарплати і ціни, оскільки через недостатнє інвестування раніше, стало не вистачати кваліфікованих працівників і ресурсів. У свою чергу, зростання інфляції, стимулює зростання капіталу, що виб'є з ринку "компанії-зомбі" (компанії, які потрібно постійно фінансувати).

На думку експертів, ФРС буде прискорювати розширення балансу, а облікову ставку тримати низькою, що призведе до ослаблення долара у всьому світі.

Швецію очікують проблеми через мігрантів

Швецію може підвести толерантність до мігрантів, вважають експерти Saxo. Зараз вони намагаються показати приклад іншим країнам Європи в цьому питанні, однак, судячи з усього, це може стати причиною розколу суспільства.

За минулий рік злочинці-мігранти зробили 160 вибухів, кілька убивств, "кришують" проституцію, трафік наркотиків, перевезення нелегалів і так далі. Через це вперше з 1950-х років Данія закрила кордони зі Швецією.

Це позначається на суспільстві вже зараз – близько 25% населення проти такої толерантності, проте, за словами Saxo, їх просто ігнорують. Водночас влада заявляє, що все це заради загальної відкритості та рівності.

Тепер скандинавські країни говорять у контексті Швеції швидше як про загрозу, а загальна обстановка натякає на можливу економічну і соціальну кризу.

Мігранти можуть стати причиною кризи в Швеції

Угорщина вийде з ЄС

Експерти з Saxo прогнозують, що першою з ЄС вийде не Великобританія, а Угорщина. На це вказує той факт, що ЄС запустив проти Угорщини процедуру за статтею 7 союзного договору.

Невдоволення союзу обумовлене тим, що в країні вводять обмеження на свободу і незалежність преси, суду, меншин, науки і правозахисників. Влада Угорщини відповідає тим, що це робиться заради захисту культури від масової імміграції.

Крім того, в риториці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з'явився сильний ухил на співпрацю з Туреччиною, що на думку фахівців Saxo призведе до зменшення траншей в наступні два роки. Все це може підштовхнути Угорщину до виходу з ЄС.

Європейський центробанк різко підніме ставки

Зараз європейські банки перебувають на порозі кризи, незважаючи на те, що вдалося послабити наслідки політики негативних ставок (коли банк сам платить, щоб зберігати гроші в Європейському центробанку). Проте, наднизькі ставки, конкуренція з боку фінтех-компаній і посилення регулювання за правилами "Базель IV" (вони зменшують прибутковість власного капіталу) – роблять свою справу.

У 2020 голова ЄЦБ Крістін Лагард може заявити, що від політики наднизьких ставок потрібно відмовлятися і вже 23 січня їх піднімуть. Так, облікову ставку виведуть у нуль, а до кінця року навіть у плюс.

ПАР чекає дефолт

Економіка Південно-Африканської республіки вже кілька років перебуває в складній ситуації через державну енергокомпанію електричної держкомпанії ESKOM, борг яких становить 30 мільярдів доларів США. Наступного року це питання може вилитися в кризу для всієї країни, вважають у Saxo.

Через низьку платоспроможність населення (а ESKOM забезпечує електрикою 95% його), компанія не отримує достатньо грошей, щоб платити відсотки кредиторам і покривати витрати. Тому державі доводиться вкладати в компанію бюджетні кошти.

У 2020 році їм знову доведеться збільшити витрати на ESKOM, що призведе до зростання дефіциту бюджету (з 4% до 6,5% ВВП) і зростання держборгу, який перевалить за 50% ВВП.

Через це інвестори відвернуться від ПАР, національна валюта ослабне і країна опиниться на межі дефолту.

Компанія ESKOM Bloomberg

В Азії створять нову валюту, яка послабить долар

Аналітики Saxo прогнозують, що в 2020 році Азіатський банк інфраструктурних інвестицій створить власну валюту на противагу долара – Asian Drawing Right (ADR). Один ADR буде дорівнювати двом доларам, що зробить його найбільшою валютної одиницею в світі.

Так, економіки країн Азії, Росія і країни ОПЕК у питанні торгівлі можуть перейти на нову валюту і відмовитися від долара. За кілька місяців це послабить курс долара щодо ADR на 20% і на 30% – до золота.

Нафта повернеться до ціни в 90 доларів за барель – це розсердить Трампа

У новому році у США може скоротитися видобуток сланцевої нафти через низьку прибутковість інвестицій. На хвилі цього Росія і країни ОПЕК можуть заявити про сильне зменшення видобутку звичайної нафти.

Крім того, пройде наступний етап IPO (продаж акцій компанії, внаслідок чого вона стає публічною, а не приватною) найбільшої в світі нафтової компанії Saudi Aramco, що забезпечить бажану оцінку компанії інвесторам за межами Саудівської Аравії.

Все це вплине на ринок нафти і вартість бареля марки Brent повернеться до 90 доларів за барель (зараз близько 60). Для Росії це вигідно, тому що бюджет 2019 року був збалансований, виходячи з ціни в 49 доларів за барель. Крім того, акції "Роснафти" злетять на 50%.

У свою чергу, зростання ціни на нафту розсердить президента США Дональда Трампа, оскільки дорога нафта гальмує економічне зростання – перед виборами йому такий результат подій невигідний.

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