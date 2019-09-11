ВВП і дороги: Гончарук назвав топ-5 першочергових завдань уряду

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав п'ять першочергових завдань для уряду на найближчі п'ять років. Серед них – створити 1 млн робочих місць і підвищувати ВВП на 5-7% щороку.

Про це глава Кабміну розповів в своєму блозі на сайті "Нового времени".

Зростання ВВП в перший рік на 5%

"А впродовж наступних чотирьох – мінімум на 7%, що призведе до створення 1 млн робочих місць у наступні п'ять років", – говорить про завдання №1 Гончарук.

Розвиток інфраструктури та зв'язку

"Відновлення 24 тис. км доріг, 15 аеропортів і п'яти морських портів, запуск внутрішніх водних шляхів, покриття території України швидкісним інтернетом", – написав прем'єр.

Забезпечення українців високим прожитковим мінімумом

Він повинен враховувати витрати, в тому числі на комунальні послуги. "На те, що зараз називають прожитковим мінімумом, вижити неможливо. А якщо вижити на це неможливо, то це вже не прожитковий мінімум. Плюс ми будемо працювати над тим, щоб цифри в платіжках зменшилися", – сказано в блозі.

Суттєве зменшення шкідливих викидів

"Екологічне питання у нас точно в пріоритеті. Потрібно підтримувати розвиток відновлюваної енергетики та скорочувати енерговитрати. Потрібні інвестиції в комплексну систему енергетичної та екологічної ефективності", – вважає глава Кабміну.

Держава в смартфоні

"2020 рік буде роком цифровізації країни. З 1 жовтня 2019 го уряд вже планує відмовитися від паперового документообміну між державними органами влади", – назвав п'яту завдання прем'єр-міністр України.

Також в блозі Гончарук нагадав. що до кінця року 2019 го ми Кабмін планує завершити повну інвентаризацію країни.

"Ми проаналізуємо всі державні реєстри, всі бази даних, всі існуючі об'єкти, всі державні органи для того, щоб зрозуміти, що ми власне маємо. Тому, що сьогодні цифри нас дуже часто обманюють. Ми не можемо нормально порахувати бюджет на наступний рік Читайте більше ", – говорив з цього приводу прем'єр раніше.

Завдання перед новим Кабміном

Як повідомляв OBOZREVATEL, за п'ять років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. Кілометрів доріг. Таке завдання поставив перед собою новий уряд.

На засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, 6 вересня, були призначені 11 заступників нових міністрів і ще 7 своїх посад позбулися.

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