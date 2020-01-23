Знищать повністю: на українському кордоні затримали партію підробок Lacoste

Українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

У відправленні, розбитому на 5 посилок, було 164 светри. Отримати їх повинні були кілька мешканців Харкова. "Товари були задекларовані в митних деклараціях. Однак зовнішній вигляд викликав сумнів у тому, що це оригінальні речі", – повідомили у прес-службі Галицької митниці в Facebook.

Для експертизи залучили представника правовласника компанії Lacoste SA, який зробив висновок, що цей одяг підроблена.

"Також зазначено, що товари треба знищити, оскільки вони є контрафактними/фальсифікованими. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, товар вилучено, справу направлено до суду", – повідомили на Галицькій митниці.

Підроблений одяг Галицька митниця

Підроблений одяг Галицька митниця

Підроблений одяг Галицька митниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла законопроект №1230, який покликаний захистити покупців від підробок. Він визначає такі поняття, як "контрафакт" і "піратські товари".

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