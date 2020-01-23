Головна Новини
23 січня • оновлено в 13:50
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Знищать повністю: на українському кордоні затримали партію підробок Lacoste

1.2т
Читати матеріал російською

Українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

У відправленні, розбитому на 5 посилок, було 164 светри. Отримати їх повинні були кілька мешканців Харкова. "Товари були задекларовані в митних деклараціях. Однак зовнішній вигляд викликав сумнів у тому, що це оригінальні речі", – повідомили у прес-службі Галицької митниці в Facebook.

Новини
Торгували "брендами": у Києві мережа магазинів попалася на фальсифікаті

Для експертизи залучили представника правовласника компанії Lacoste SA, який зробив висновок, що цей одяг підроблена.

"Також зазначено, що товари треба знищити, оскільки вони є контрафактними/фальсифікованими. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, товар вилучено, справу направлено до суду", – повідомили на Галицькій митниці.

Підроблений одяг

Підроблений одяг

Галицька митниця

Підроблений одяг

Підроблений одяг

Галицька митниця

Підроблений одяг

Підроблений одяг

Галицька митниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла законопроект №1230, який покликаний захистити покупців від підробок. Він визначає такі поняття, як "контрафакт" і "піратські товари".

В Україні серед виробленого вершкового масла кожна п'ята пачка виявилася фальсифікатом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Українська митниця" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Українська митниця Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Теги
підробка фальсифікат Державна митна служба України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
19
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Как можно?! Когда люди роются в мусорных контейнерах, они уничтожают вещи! Могли бы раздать пенсионерам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги