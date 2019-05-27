Зліт курсу долара і обмеження на три роки: чим Україні загрожує дефолт

Україна ризикує на три роки втратити доступ до інвестицій, водночас курс долара може злетіти щонайменше до 40 грн/$, а економіка почне падати. Все це може стати наслідком дефолту, який нині обговорюється як варіант виходу з "боргової ями".

OBOZREVATEL розібрався, чим загрожує Україні дефолт і які можуть бути переваги подібного рішення.

Головне:

дефолт зараз серйозно не розглядається ні в Кабміні, ні в Адміністрації президента;

після дефолту Україна щонайменше на три роки втратить інвестиції і частину кредитів, а через дефіцит платіжного балансу, валюту все одно доведеться десь брати;

якщо не знайти нових джерел валютних надходжень, після дефолту піде дефіцит на імпортну продукцію;

курс долара після оголошення дефолту різко злетить;

банківську систему очікує черговий удар, через стрибок долара і знецінення державних цінних паперів їй доведеться шукати гроші на докапіталізацію, інакше – банкрутство.

Шлях Греції

Олігарх Ігор Коломойський вже не вперше пропонує Україні оголосити дефолт. Ще в грудні 2018-го в інтерв'ю Дмитру Гордону він позитивно оцінив подібні дії. Нині ж заяву Ігор Валерійович озвучив журналісту Financial Times.

"На мою думку, ми повинні вчинити з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", – заявив Коломойський.

Греція пережила дефолт у 2015-му. Тоді ВВП держави за один рік впало на 17%. Уряд змушений був зупинити роботу банків і біржі, з банкомату можна було за день зняти не більше 60 євро.

Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко впевнена: Грецію після дефолту "рятував" увесь Євросоюз, Аргентину ж із кризи "витягли" США. Чи знайде Україна підтримку з боку міжнародної спільноти, якщо свідомо порушить взяті на себе зобов'язання – велике питання.

"Думаю, що ні. Ми можемо повністю втратити міжнародну підтримку країн-партнерів. У таких умовах єдиний, хто оперативно і "безкоштовно" захоче нам простягнути руку допомоги – це наш східний сусід, який зараз веде з нами неприхований військовий конфлікт", – вважає нардеп.

Що ж таке дефолт?

Простіше кажучи, це визнання себе банкрутом. Коли країна вже не здатна погашати зовнішній борг, можна оголосити дефолт. Тоді всі боргові зобов'язання перерахують, щось можуть списати, виплати реструктуризувати, скласти новий план погашення боргу. Важливо в той же час розуміти, що кредити через дефолт не пробачать, їх усе одно доведеться виплачувати.

Крім того, як пояснює експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, такий крок загрожує Україні обвалом курсу гривні, припиненням інвестицій і кредитних ліній.

Економічна криза pixabay

Зараз імовірність дефолту навіть не обговорюється. І в Кабміні, і в Адміністрації президента дотримуються позиції виконання зобов'язань. Якщо ж до пропозиції Коломойського прислухаються, Україна може поповнити список країн, у якому вже є Замбія, Гондурас, Конго, Гаїті, Ліберія, Ірак, Аргентина, Греція та інші.

Киян зазначає: серед тих країн, які пережили дефолт, є як вдалі приклади, так і провали. Просто так оголосити дефолт – згубно для економіки. Таке рішення, навіть якщо буде ухвалене, має бути прорахованим і добре виваженим. З одного боку, дійсно можна буде розраховувати на списання певного відсотка боргу, але з іншого – нас чекатиме цілий перелік наслідків:

Україна опуститься в рейтингах світових агентств і втратить можливість залучати кредити на зовнішніх ринках;

інвестори перестануть вкладати гроші в українську економіку;

курс долара різко злетить, за різними оцінками, приблизно 40 грн/$;

частина банків може закритися;

ціни значно підвищаться;

зростання економіки України сповільниться.

Аналітик Максим Пархоменко взагалі вважає, що в разі дефолту курс може рости до позамежних значень і "відмітка 100 грн/$ не буде межею". Ліквідність банків також значно порушиться, оскільки багато з них тримають на своїх балансах українські облігації. Так, наступним етапом цього процесу буде падіння більшості українських банків і, як наслідок, не тільки українці втратять свої гроші, але й відбудеться падіння доходів компаній, які ними користуються, вважає Пархоменко.

Економіст Олег Пендзин впевнений, що українських валютних резервів вистачить на півроку для покриття дефіциту торгового балансу, а після того, поява дефіциту звичних сьогодні імпортних товарів, зростання цін і гіперінфляція.

Дефіцит валюти в країні спровокує подорожчання всього імпорту – починаючи від бензину й закінчуючи бананами. За різними оцінками, приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – товари і послуги, які купуються за кордоном. Девальвація згодом призведе до різкого зростання цін. Так, у 2015-му під час падіння курсу національної валюти з 15 грн до 25 грн/$ інфляція становила 43,3%!

Дивіться відео за темою:

Падіння попиту, зменшення ділової активності, безробіття, скорочення бюджетних надходжень, урізання соціальних програм, заморожування пенсій і зарплат – такий прогноз може стати реальністю вже через лічені місяці після дефолту.

Правда, ні уряд, ні новообраний президент навіть не згадували можливість дефолту.

Крім того, глава держави самостійно не має повноважень для ухвалення такого рішення. За обслуговування і погашення зовнішнього боргу відповідає Кабінет міністрів. Стратегію щодо держборгу вже прийняли, вона передбачає виплату існуючих кредитів за допомогою МВФ та інших інституцій.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!