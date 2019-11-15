Працівники "Укрзалізниці" намагалася заробити на біткоїнах і прогоріли: як "злили" мільйон

"Укрзалізниця" потрапила до чергового скандалу – працівників Львівської залізниці спіймали на майнінгу криптовалюти. Видобуваючи біткоїни, вони спалили електроенергії на 1 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". "Деякі кмітливі посадові особи підрозділу Львівської залізниці на шляху діджиталізації не гаяли часу, але трохи перестаралися", – пожартували на сторінці компанії у Facebook.

"Під час огляду приміщення, де була розташована так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп'ютерного обладнання, які здійснювали генерування біткоїнів. Зазначена техніка була під'єднана до електромережі Укрзалізниці. Орієнтовна сума збитків від початку року – 1 млн грн", – сказав директор департаменту економічної та інформаційної безпеки "УЗ" Олег Назарук.

"Ферма", на якій залізничники видобували біткоїни "Укрзалізниця"

"Ферма", на якій залізничники видобували біткоїни "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" видобували біткоїни

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України найближчим часом може відправити у відставку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.

"Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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