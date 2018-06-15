Журналісти перерахували елітну нерухомість соратника Януковича

Суддя Віктор Татьков, який очолював Вищий господарський суд за часів президентства Віктора Януковича, використовуючи приховані активи придбав велику кількість елітної нерухомості в Австрії, куди втік під час Революції Гідності.

Журналісти програми "Схеми" (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу UA: Перший) виявили десятки об'єктів елітної нерухомості, записаної на його близьких друзів, які передовірили це майно сім'ї судді. Як говориться в журналістському розслідуванні, це може свідчити про те, що так Татьков ховав свої активи, повідомляє "Радіо Свобода" .

У чому його підозрюють

За часів президентства Віктора Януковича Татьков, який був одним з вірних соратників його оточення, очолював Вищий господарський суд України. З жовтня 2016 Татькова офіційно підозрюють у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. Колишній голова Вищого господарського суду України, за версією Генпрокуратури, фактично підпорядкував собі систему прийняття судових рішень.

За лічені тижні до оголошення підозри суддя виїхав з країни: спочатку - в Польщу, а потім - до Австрії. Зараз департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури домагається повернення Татькова для того, щоб передати його в руки українського правосуддя. Ось тільки сам суддя, схоже, швидко повертатися додому не планує. У березні 2018 він звернувся до австрійської влади з проханням надати йому політичний притулок.

Нерухомість у Відні

Татьков живе в одному з елітних районів Відня на вулиці Вайнбергассе, однак у нього є ще одна квартира у Відні. Розташована вона в районі, який місцеві між собою називають "віденським Беверлі-Хіллз". Офіційно за цією адресою зареєстрована фірма колишньої дружини Татькова Ярослави Красильникової Atlanta Real Estate GmbH. Татьков та Красильникова - обидва вихідці з Донецької області. Одружилися в 2005-му, і вже через кілька місяців розлучилися. Через чотири роки у нібито розлученого подружжя народжується двійня - Іван та Анастасія. Цих дітей Татьков згадує в своїй декларації.

Оточення

В одному з житлових комплексів столиці - "Новопечерські Липки" на оточення Татькова оформлено понад двадцять об'єктів нерухомості. За даними ріелторів, в середньому один квадратний метр квартири в цьому комплексі коштує мінімум півтори-дві тис. дол.

Зокрема, тут має квартиру Ярослава Красильникова.

Відповідно до виписки з реєстру прав на нерухоме майно, на подругу сім'ї судді Анну Братусь зареєстровано 53 об'єкта нерухомості в Україні, більшість з яких, як з'ясували "Схеми", були придбані за часів кар'єрного злету Віктора Татькова. У 2010 році вона стала володаркою 4 квартир в Києві - в комплексі "Новопечерські липки", в 2012 році - квартири в Донецьку, в 2013 році - двох будинків в Донецьку і області, квартири в Алушті (Крим), ще однієї квартири в Києві, а також 14 квартир і 18 паркономест в закритому заміському комплексі в Плютах під Києвом.

Її чоловік - юрист Антон Яіцьков теж володіє нерухомістю в "Новопечерських Липках": двома квартирами і паркувальними місцями.

Сестра Ганни Братусь - Валерія Катасонова теж має нерухомість бізнес-класу в Києві. На неї зареєстровано 4 квартири і 6 паркомісць в "Новопечерських Липках". Як з'ясували "Схеми", працює Валерія Катасонова в одному з київських дизайнерських бюро. За даними ДФСУ, з 2004-го до 2015 року загальні доходи жінки сумарно склали трохи більше 750 000 гривень. Цих грошей не вистачило б і на одну квартиру.

Довіреності

У розпорядженні "Схем" виявилися витяги з реєстру правочинів, які свідчать про існування доручення на покупку і розпорядження нерухомістю та банківськими сейфами, які всі ці близькі судді-втікача особи зраджували йому або Ярославі Красильниковой.

У 2011 році, коли Татьков очолював Вищий господарський суд України, його вже офіційно колишня дружина Ярослава Красильникова надала йому довіреність на розпорядження будь-яким своїм нерухомим майном.

Сама Красильникова отримувала доручення на користування індивідуальними сейфами від Валерії Катасонової. А її сестра, Ганна Братусь, надала Красильников довіреність на покупку квартири в столичному ЖК "Новопечерські липки".

Елітна нерухомість в Іспанії

На півдні Іспанії в ровінціі Малага "Схеми" знайшли фірму, зареєстровану на першу дружину Татькова - Зою Татькову. Це компанія Vebelle Royal G SL. Фірму на її ім'я зареєстрували в Іспанії в 2016 році, тобто тоді, коли суддя вже переховувався від українського слідства.

Адреса реєстрації фірми Vebelle Royal - місто Торремолінос на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль в провінції Малага. Сама фірма, як виявили журналісти, зареєстрована в квартирі. Основний вид діяльності Vebelle Royal - сфера нерухомості.

Іспанська реєстр вивів "Схеми" на дев'ять об'єктів нерухомості, якими володіє фірма Vebelle Royal зі статутним капіталом в більш 450000 євро. У Беналмадена, також в провінції Малага, на фірму першої дружини Татькова, згідно з документами, записана земля і будинок майже 600 квадратів. З 2012 року співвласником будинку і землі також є дочка Татькова від першого шлюбу - Олена. На картах Google можна помітити окремий в'їзд, територію майже півгектара, басейн і тенісний корт поруч.

Ще чотири апартаменти, якими володіє фірма Vebelle Royal, журналісти знайшли в комплексі BENAL BEACH на першій лінії, біля узбережжя Середземного моря. У Фуенхіролі, також в провінції Малага, фірма першої дружини Татькова володіє апартаментами в комплексі Opera.